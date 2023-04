Zelda TotK: Wir wissen jetzt wohl endlich, was die Tränen des Königreichs sind

Sogar Ganondorf trägt offenbar eine der Tränen des Königreichs in Zelda: Tears of the Kingdom.

Der neueste und finale Trailer zu Zelda: Tears of the Kingdom zeigt so viel, dass wir immer noch davon zehren. Manches davon fällt auf den ersten Blick gar nicht unbedingt auf. Aber bei genauerem Hinsehen sieht es ganz danach aus, als hätte der Trailer ein weiteres großes Mysterium gelöst. Zumindest deutet alles darauf hin, dass diese Theorie stichhaltig ist.

Zelda TotK: Im Trailer sind wohl schon die Tränen des Königreichs zu sehen

Darum geht's: In wenigen Wochen erscheint endlich Zelda Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch. Der neue Trailer von letzter Woche steckt voller Details, Figuren und Hinweisen. Die Fans befinden sich seitdem in Aufruhr. Aber am besten seht ihr selbst:

Sind das die Tränen? Im Trailer sehen wir unter anderem Zelda, wie sie eine ganz besondere Halskette trägt. Es handelt sich um ein gelblich schimmerndes Schmuckstück, das in etwa die Form einer Träne hat. Dabei könnte es sich um eine der titelgebenden Tränen des Königreichs handeln.

Es gibt noch mehr davon: Im weiteren Verlauf des Trailers sehen wir Riju mit einem Ohrring in derselben Form, aber einer anderen Farbe. Zora-Prinz Sidon trägt ebenfalls ein entsprechendes Schmuckstück in blau, genau wie Tulin, dessen Träne grün ist.

Auch die mysteriöse Figur aus dem Trailer, die wie Zelda aus einer anderen Zeit oder als Zonai aussieht, trägt eine Halskette mit der gelben Träne. Die andere rätselhafte, dunklere (Zonai-?) Figur mit Hörnern trägt ebenfalls ein Tränen-förmiges Schmuckstück auf der Hand. Auf Reddit haben Fans die entsprechenden Szenen aus dem Trailer ebenfalls zusammengetragen.

Last but not least verfügt sogar Ganondorf über ein entsprechendes Pendant auf der Stirn, allerdings in rot. Im Trailer war das kaum zu erkennen. Aber auf diesen offiziellen Artworks wird es sehr klar und deutlich:

Das macht insgesamt sieben Stück. Diese Anzahl sowie die Form passen wiederum ganz hervorragend zu einem Wandbild aus den allerersten Trailern, in dem sieben Tränen rund um eine Figur angeordnet waren:

Die Figur in der Mitte könnte ein Zonai sein, rundherum die sieben Tränen des Königreichs.

Es wirkt also sehr wahrscheinlich, dass wir hier bereits die titelgebenden Tränen des Königreichs zu Gesicht bekommen haben.

Fraglich bleibt allerdings, ob es sich bei der gelben Träne von Zelda und der mysteriösen, ihr sehr ähnlichen Figur um ein- und dieselbe Träne handelt. Dann könnte Link noch eine siebte Träne tragen. Noch wahrscheinlicher klingt allerdings die Theorie, dass ein Gorone wie Yunobo noch eine bekommt.

Die Zahl und Aufteilung passt wiederum ganz hervorragend zu den sieben Weisen (Sages), die in vorherigen Zelda-Titeln oft eine wichtige Rolle gespielt haben. Die könnten in Zelda Tears of the Kingdom dann von Zelda, Riju, Tulin, Sidon, Yunobo, der Weisen des Lichts oder zwei Zonai, oder möglicherweise sogar von Ganondorf verkörpert werden.

Aber was sind diese Tränen in Zelda Tears of the Kingdom denn jetzt eigentlich wirklich?

Magatamas: Die Tränen ähneln sehr stark einem real existierenden Schmuckstück, den sogenannten Magatamas. Die stammen aus Japan und sind wie Tränen geformt. Ihnen werden schützende, spirituelle Kräfte zugesprochen. Das alles passt natürlich wieder sehr gut zu den Schmuckstücken, die wir hier im Zelda TotK-Trailer sehen (mehr dazu auf Wikipedia).

Falls ihr Magatamas nicht kennt, habt ihr vielleicht trotzdem schon einmal welche gesehen – sogar gleich zwei auf einmal: Das Symbol für Ying und Yang besteht aus zwei einzelnen Magatamas, die nebeneinander liegen und sich ergänzen.

Die Magatama-Schmuckstücke werden oft an einer Kette getragen, die durch das Loch auf der breiteren Seite geführt wird. Selbstverständlich lassen sie sich aber auch anderweitig befestigen, ganz wie in Zelda Tears of the Kingdom.

Wie findet ihr die Theorie rund um die sieben Schmuckstücke, Tränen, Weisen und Magatamas?