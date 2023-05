Der Feuertempel in Zelda Tears of the Kingdom ist gleichzeitig auch die vergessene Untergrund-Stadt Goropolis.

In Zelda: Tears of the Kingdom führt euch die Hauptquest früher oder später in den Feuertempel. Dabei handelt es sich um einen der komplizierteren Dungeons des Spiels, der euch einiges abverlangen kann. Dabei meinen wir aber nicht nur den Bosskampf gegen Boldo Gohma, sondern auch die Rätsel rund um die fünf Schlüssel und die vielen Loren. Wie ihr am besten durchkommt, zeigen wir euch in diesem GamePro-Guide zum Feuertempel.

Der Weg zum Feuertempel steckt schon voller Herausforderungen

So kommt ihr hin: Bevor ihr überhaupt in die Verlegenheit kommt, im Feuertempel stecken zu bleiben, müsst ihr erst einmal da hin kommen. Dafür begebt ihr euch erst einmal nach Goronia, der Hauptstadt der Goronen am Todesberg im Nordosten Hyrules.

In Goronia ist nichts mehr wie es war: Viele junge Goronen sind süchtig nach den mysteriösen Schlemmsteinen, vernachlässigen ihre Arbeit und hauen sogar arme Reisende übers Ohr, um an den Stoff zu kommen. Dahinter steckt Yunobo, wenn auch unfreiwillig.

Ihr braucht die Anti-Feuer-Rüstung: In Goronia und rund um den Todesberg ist es zwar mittlerweile etwas abgekühlt, aber ihr braucht trotzdem Brandschutz. Die Anti-Feuer-Rüstung könnt ihr entweder im Klamottenladen von Goronia oder beim Hauptquartier der Yunobau-Gesellschaft kaufen.

Habt ihr nicht genug Geld für die Anti-Feuerrüstung, solltet ihr zum Beispiel Edelsteine farmen, die ihr gewinnbringend verkaufen könnt. Ansonsten lässt sich auch aus Löschechsen und Monster-Materialien eine Medizin brauen.

Wir würden aber dringend dazu raten, die Rüstung zu kaufen, weil ihr sie ununterbrochen im Feuertempel braucht und ohne arge Probleme bekommen könnt – es sei denn, ihr habt wirklich viel Brandschutz-Medizin.

Kämpft gegen Yunoboss, indem ihr ihn mehrmals gegen eine Wand hinter euch donnern lasst. Dazu weicht ihr im letzten Moment aus und vermöbelt den Goronen, während ihm schwindelig ist. Nach dem dritten Mal kommt er wieder zu Sinnen und beschließt, euch zu helfen.

Yunobo hat sich ganz schön verändert. Alle sagen das.

Kämpft gegen Ilvazia, die Ausgeburt des Todesberg-Kraters: Dazu müsst ihr den Todesberg erst einmal erklimmen. Seid ihr oben angelangt, schnappt ihr euch einen Gleiter, fliegt mit dem um die feuerspeienden Drachen-Köpfe herum und ballert ihnen Yunobo höchstpersönlich um die Ohren.

Noch bevor ihr den Feuertempel erreicht, müsst ihr zwei Mini-Bossfights schaffen.

Anschließend müsst ihr euch 'nur noch' todesmutig in den frisch geöffneten Krater-Abgrund stürzen. Anschließend gilt es, sich durch den Untergrund bis zum Feuertempel vorzukämpfen. Hier hilft ein Gefährt, an das ihr übrigens auch einen Leuchtsamen kleben könnt. Folgt ansonsten dem Punkt auf eurer Karte.

Ab in den Todesberg!

So legt ihr im Feuertempel los, das solltet ihr als erstes machen

Öffnet die Tür mit einem ordentlichen Knall: Wo immer ihr diese rötlich durchzogenen Felsbrocken seht, lasst ihr Yunobo gegen kullern. Das Zielen mit dem Goronen ist etwas schwierig, aber ihr könnt zum Beispiel mit selbstgebauten Rampen nachhelfen.

Links vom Gang findet ihr einige Waffen, rechts eine Schatztruhe mit zehn Pfeilen. Dann müsst ihr den runden Altar-Stein aktivieren, was nicht nur erklärt, dass ihr die Schlösser öffnen müsst, sondern gleichzeitig auch einen Teleportations-Punkt eröffnet.

Dann werft ihr am besten einen Blick auf die Map und schaut euch an, wo die fünf Aktivierungs-Mechanismen verteilt sind. Der Feuertempel ist etwas größer, komplexer und vertikaler, aber auch geradliniger, als es beim Windtempel und dem Wassertempel der Fall ist.

Hier seht ihr die Übersichtskarte. Aber Vorsicht, es gibt 5 Stockwerke im Feuertempel (die ihr mit dem Steuerkreuz durchschalten könnt).

Zelda TotK: Die fünf Schlösser im Feuertempel öffnen, so geht's

Die folgende Reihenfolge der fünf Schlösser bietet sich stark an, ist aber natürlich kein Muss. Es gibt immer auch verschiedene Lösungs-Ansätze und Möglichkeiten, wie ihr es letztlich macht, bleibt ganz euch überlassen.

Das erste Schloss im südlichen Erdgeschoss des Feuertempels

Dreht euch um, wenn ihr vor der verschlossenen Tür steht und geht nach rechts, Richtung Süden. Dann könnt ihr mit Hilfe der Platten den Lavafluss überqueren. Erschafft euch selbst Lavaplatten mit dem Hydranten, um auch den anderen Fluss zu überwinden.

Wasser + Lava = Gestein!

Steigt in die Lore auf den Schienen, aktiviert den Ventilator mit einem Hieb und schießt mit Yunobo auf das leuchtende Gerät zum Weichen stellen. Wenn ihr es verfehlt, macht das nichts, dann dreht ihr eine Ehrenrunde.

Ihr müsst auf die grün leuchtenden Apparate schießen, um die Weichen umzustellen.

Anschließend schnappt ihr euch einen der drei Hydranten und geht links um die Ecke. Dort bekommt ihr es mit einem Feuer-Raubschleim zu tun. Den könnt ihr aber relativ einfach ausknipsen, indem ihr Yunobo auf ihn feuert. Ihr könnt den Schleim auch mit dem Hydranten löschen und auf das runde Teil im Inneren zielen, wenn es sich zeigt.

Baut eine Rampe, um Yunobo erfolgreich auf den von Felsen versperrten Eingang gegenüber feuern zu können. Die Rampe lässt sich ganz hervorragend mit Lavaplatten basteln, die ihr mit Hilfe des Hydranten erzeugen könnt, wenn ihr das Wasser in die Lava laufen lasst.

So eine schöne Rampe hilft enorm beim Zielen und Schießen mit Yunobo.

Aktiviert den Gong mit einem ordentlichen Yunobo-Schuss und geht zurück zum Raum, in dem ihr aus der Lore gestiegen seid.

Der zweite Schlüssel-Gong im Feuertempel

Haut den Schalter um, so dass sich die Schranke öffnet und fahrt weiter mit der Lore. Unterwegs könnt ihr an der Ecke anhalten, um euch rechts eine Schatzkiste zu sichern (ihr erreicht sie aber auch durch klettern). Ist euer Minengefährt am Ende angekommen, lässt es sich mit Hilfe des Schalters direkt daneben umdrehen.

Dann müsst ihr erneut mit Yunobo auf den Weichen-Schalter schießen, um nicht einfach wieder zurück, sondern nach rechts zu fahren. Werdet ihr unterwegs von Konstrukten in anderen fahrenden Loren attackiert, brennt ihnen einfach einen Yunobo-Schuss auf den Pelz, statt Pfeile oder Waffenhaltbarkeit zu vergeuden.

Das nächste Tor aktiviert ihr ebenfalls mit einem Schalter, der auch die Schienen dreht. Fahrt weiter und erledigt das Konstrukt, aber sichert euch auch die Truhe mit zehn Pfeilen. Anschließend fahrt ihr zurück zu der Plattform mit dem Schalter und steigt in das andere Loren-Gefährt um. Aktiviert den Schalter, damit ihr gerade aus fahren könnt.

Mit Hilfe von Yunobo knackt ihr den rot durchzogenen Felsen. Im Anschluss steht ihr wieder vor einem Lavafluss, auf dem geronnene Gesteinsplatten schwimmen. Allerdings in die falsche Richtung. Aber das macht nichts, immerhin beherrscht Link ja die Zeitumkehr.

Gleitet mit einer Lavaplatte auf die andere Seite, schafft das Konstrukt aus dem Weg und aktiviert den zweiten Gong mit Yunobo:

Wie in den anderen Tempeln müsst ihr mit der Spezialfähigkeit eures Begleiters die Schlüsselmechanismen aktivieren.

Danach gondelt ihr wieder zurück und fahrt mit der Lore nach oben, indem ihr den anderen Schalter aktiviert, der die Schienen anhebt.

Der dritte Gong für das dritte Schloss im Feuertempel

Oben angekommen, findet ihr euch in einer Art Werkstatt wieder. Macht dem fiesen Konstrukt den Garaus, holt euch den Inhalt der Schatztruhe und sammelt die Sonau-Bauteil-Kapseln ein. Außerdem solltet ihr den gelben Schalter nutzen, um einen Fahrstuhl zu aktivieren. Der fährt euch bequem wieder an diesen Ort, falls ihr herunterfallen solltet.

Um mit der Lore über die Lücke zu kommen, könnt ihr entweder versuchen, eine Rakete an den Wagen zu basteln. Deutlich größeren Erfolg hatten wir aber damit, einfach zwei Loren hintereinander zu hängen.

Auf der anderen Seite wartet wieder ein Konstrukt auf euch, dem ihr freundschaftlich die Lichter ausknipsen solltet. Dann lauft ihr am besten erst einmal an den kaputten Brücken vorbei, um euch hinter dem Gebäude unter zwei Metallplatten die nächste Truhe zu sichern.

Quasi auf dem Balkon lauert eine Truhe unter zwei Metallplatten.

Dann könnt ihr die Brücken mit Ultrahand so drapieren, dass sie jeweils eine Rampe für Yunobo bilden. Einmal das rechte Teil der größeren Brücke und das hintere, einzelne, unter dem Felsen. Mit je einem gezielten Schuss zerstört ihr die beiden roten Felsbrocken und bekommt dafür einen herabfallenden Metallwürfel sowie einen Sonau-Ballon.

Bastelt den Ballon an den Würfel oder an eine der Metallplatten. Nutzt eine Fackel, einen Flammenwerfer oder einfach eine sofort Feuer fangende Holzwaffe, um den Ballon durch die Lücke nach oben steigen zu lassen. Alternativ könnt ihr mit genug Ausdauer aber auch einfach an der Rückseite bei der Truhe am Gebäude selbst hochklettern.

Oben aktiviert ihr mit Yunobo erneut den Gong. Wieder unten angekommen, könnt ihr einen der Haken an eine Lore basteln, um sie an die intakte Schiene zu hängen. Fahrt ihr auf die andere Seite, findet ihr dort einen wertvollen Rhodonit-Edelstein in einer Schatztruhe.

Der vierte Schlüsselgong im Feuertempel von Zelda TotK

Zurück in dem Werkstatt-Areal könnt ihr euch jetzt den beiden anderen Minen-Schienen widmen. Die lassen sich mit Hilfe der zwei Schalter in verschiedenste Stellungen manövrieren, die jeweils neue Wege zu optionalen Schatztruhen eröffnen.

Um zum vierten Gong zu kommen, müsst ihr die rechte der beiden Schienen so bewegen, dass sie geradeaus und nach oben führt. Besteigt wieder eine Lore und ab geht die wilde Fahrt! Aber Vorsicht: Wahrscheinlich werdet ihr von einem Konstrukt in einer anderen Lore attackiert – beschießt sie mit Yunobo.

Nach einer Runde rund um den Lavapool mit dem vierten Gong steigt ihr an Ort und Stelle aus. Schnappt euch einen Hydranten, mit dem ihr eure eigenen Lavaplatten erstarren lassen könnt. Die nutzt ihr, um wieder eine Rampe für den perfekt gezielten Yunobo-Schuss auf den Gong zu haben.

Es ist wieder an der Zeit für eine Lava-Rampe.

Der fünfte und letzte Feuertempel-Gong als Schlüssel

Dieselbe Rampe könnt ihr anschließend weiter verwenden und zu einer gigantischen Brücke ausbauen. Wahrscheinlich gibt es auch andere, elegantere Wege, aber das scheint der simpelste zu sein: Errichtet mit Ultrahand die längste Brücke des ganzen Untergrundes. Legt sie südlich des vierten Gongs über den Abgrund, so dass sie auf beiden Seiten aufliegt (ja, sie muss wirklich lang sein).

Traut euch was und bastelt eine wahnwitzig lange Brücke.

Yunobo schießt euch wieder den Weg frei und ihr könnt euch in den Abgrund werfen. Unterwegs halten wir für eine weitere Schatztruhe an, während wir mit dem Parasegel hinab gleiten. Unten angekommen gibt es den fünften und letzten Gong sowie einen Schalter, der die Tür öffnet.

Das war dann auch schon der letzte Schlüsselgong und praktischerweise sind wir auch wieder unten in unmittelbarer Nähe der Tür. Aktiviert den Altar-Mechanismus, um sie zu öffnen und den Bosskampf zu starten. Aber achtet vorher darauf, dass ihr genug Heil-Mahlzeiten dabei habt (und Anti-Feuer-Medizin, falls ihr sie braucht).

Zelda TotK: So schafft ihr den Bosskampf gegen Boldo Gohma, den Peiniger des Feuertempels

Schießt Yunobo die Wand hoch, um den Felsen zu zerstören. Anschließend startet die erste Phase des Bosskampfs gegen Boldo Gohma. Zur großen Überraschung von Yunopbo ist Zelda nämlich doch nicht in dem Felsen gefangen.

Phase 1 im Bosskampf gegen Boldo Gohma

Nehmt euch vor den Felsen in Acht, die Boldo Gohma nach euch wirft. Die Dinger explodieren, aber ihr könnt ihnen mit einem schnellen Spurt entkommen.

Schießt mit Yunobo auf die Beine der riesigen Feuer- und Stein-Krabbe. Habt ihr zwei davon erwischt, bricht der Fiesling zusammen.

Steigt auf ihn drauf und bearbeitet sein Auge so lange wie es geht, am besten mit der stärksten Waffe, die ihr habt. Aber Vorsicht, ihr verliert Energie, wenn euch Boldo Gohma abwirft.

Immer ordentlich voll auf die zwölf!

Phase 2 von Bossgegner Boldo Gohma im Feuertempel

Phase 2 stellt den Bosskampf gegen Boldo Gohma auf den Kopf: Das Viech hängt jetzt nämlich an der Decke. Das heißt aber eigentlich nur, dass ihr Yunobo jetzt eben die Wände hoch schießen müsst, um den Boss zu treffen.

Neue Attacke: Besonders fies ist der frisch hinzugekommene Felsen-Angriff des Feuertempel-Bosses in der zweiten Phase. Ihr werdet nämlich komplett von explodierenden Felsen umzingelt. Da kommt ihr nur raus, indem ihr euch mit Yunobo den Weg frei schießt. Vergesst außerdem nicht, dass ihr spurten könnt, wenn ihr B gedrückt haltet.

Ansonsten müsst ihr Boldo Gohma eben von der Decke holen und dann wieder auf sein Auge einprügeln (oder es beschießen), bis der fiese Oberfiesling den Löffel abgibt.

Das Ganze funktioniert sehr ähnlich, wenn Boldo Gohma an der Decke hängt.

Das gibt's als Belohnung für den Abschluss des Zelda TotK-Feuertempels

Einen Herzcontainer: Wie bei den anderen Tempeln auch erhaltet ihr hier ebenfalls für das erfolgreiche Beenden einen zusätzlichen Herzcontainer. Sehr praktisch und hilfreich!

Yunobos Schwur: Der Weise des Feuers gelobt euch Treue und sichert Link seine Unterstützung zu. Das heißt, dass wir ab jetzt jederzeit mit der Goronen-Attacke Felsen, Metallkisten, Erze oder ähnliches einfach weg sprengen können.

Neue Nebenquests: Nach Abschluss des Feuertempels landen wir wieder in Goronia, wo der faule Zauber endlich ein Ende hat. Als Belohnung können wir uns jetzt zum Beispiel einen Felsspalter herstellen lassen oder auf die Schatzsuche zwischen den Echsal-Seen gehen.

Wie hat euch der Feuertempel gefallen? Was ist euer Lieblingstempel in Zelda Tears of the Kingdom?