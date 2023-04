In Zelda TotK kommt wieder Ganondorf zum Zug, in BotW war es 'nur' Ganon.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wirft seine langen Schatten voraus. Es dauert nicht mehr lange, bis wir es endlich wieder mit dem Ober-Bösewicht Ganondorf zu tun bekommen.

Falls ihr euch fragt, was eigentlich der Unterschied zwischen Ganondorf und Ganon ist, seid ihr hier genau richtig.

Was ist der Unterschied zwischen Ganondorf und Ganon?

Um wen geht's? Um den Ober-Fiesling der gesamten Zelda-Reihe. Ganondorf stellt eine echte Hausnummer dar, wenn es um Nintendo-Bösewichte geht und macht Link samt Zelda schon seit einer kleinen Ewigkeit das Leben schwer.

Hier könnt ihr Ganondorf auch im neuesten Zelda TotK-Trailer sehen:

Endlich wieder da! Allerdings glänzte der Haupt-Antagonist die letzten Jahre vor allem mit Abwesenheit. Genauer gesagt haben wir ihn seit 17 Jahren nicht mehr gesehen. Ja, das war in Zelda: Twilight Princess und keine Frage, wir fühlen uns jetzt auch fürchterlich alt. Sorry!

In der Zwischenzeit (und vor allem im Zelda: Breath of the Wild) haben wir es aber trotzdem mit einem waschechten Endboss und Super-Fiesling zu tun bekommen. Der heißt allerdings schlicht Ganon und verzichtet auf das -dorf.

Aber ist das nicht dasselbe? Nein, keineswegs. Ganon und Ganondorf haben natürlich miteinander zu tun, stellen aber zwei verschiedene Formen dar.

Das ist der Unterschied: Ganondorf ist die normale, eher menschliche beziehungsweise Gerudo-Version und Ganon stellt seine dämonische Schattenbestien-Form dar. Während Ganondorf stets mit zwei Armen, Beinen und aufrechtem Gang daherkommt, fegt Ganon meist als tierisches Wesen durch die Gegend, das an einen riesigen Eber erinnert.

In der offiziellen Zelda-Enzyklopädie steht beim Eintrag zu Ganondorf und zum ersten Auftauchen der Ganon-Form in Zelda: Ocarina of Time folgende Erklärung (via: Polygon):

"Im Kampf mit Link um die beiden anderen Teile testete Ganondorf die Grenzen seines Triforce der Macht und verwandelte sich in einen Dämonen in der Form der Schattenbestie Ganon."

Im Grunde genommen stellt Ganon also eine Art Super-Saiyajin oder Dämonen-Form dar, aber Ganondorf und seine tierische Version sind eigentlich nur zwei Seiten derselben Medaille. Dann gibt es da ja aber auch noch Demise aka den Todbringer: die Quelle der Verderbnis und die Wurzel allen Übels, aber das ist ein anderes Thema...

Während wir in Zelda Breath of the Wild nur Ganon gesehen haben und im Zelda TotK-Trailer bereits Ganondorf gezeigt wurde, bleibt abzuwarten, ob der sich dieses Mal auch wieder verwandelt – und falls ja, wie Ganon dann dieses Mal aussieht.

Wusstet ihr, was der Unterschied ist und was glaubt ihr, wie Ganon in Zelda TotK aussieht, wenn er auftaucht?