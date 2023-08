Zelda: Tears of the Kingdom schenkt euch jetzt wieder haufenweise Gratis-Items und so bekommt ihr sie

Schnappt euch die neuesten Gratis-Items in Zelda TotK.

In Zelda: Tears of the Kingdom habt ihr regelmäßig die Möglichkeit, euch kostenlose Gegenstände zu sichern. Allerdings findet ihr sie nicht im Spiel selbst, sondern müsst dafür News auf eurer Switch lesen. Was ihr tun müsst und was es aktuell zu holen gibt, lest ihr hier.

Diese Items könnt ihr euch aktuell gratis in Zelda TotK sichern

Wie schon beim Vorgänger BotW lohnt es sich, regelmäßig im Neuigkeiten-Feed der Nintendo Switch vorbeizuschauen. Nach jedem Update könnt ihr euch dort nämlich ein paar kostenlose Gegenstände für TotK schnappen. Dafür müsst ihr das Spiel dann nur direkt über die News starten.

Diese Items gibt es aktuell über die folgenden News geschenkt:

"Schildschlittern: die flotte Art der Fortbewegung"

Soldatenschild

Transporter

Die beiden Gegenstände lassen sich per Synthese wunderbar kombinieren, um damit beim Schildsurfen besonders schnell zu sein.

"Wie man Wurzeln des Lichts im Untergrund findet"

2x Sonnenfleckchen

Mit dieser Kochzutat könnt ihr ein Gericht herstellen, um durch Miasma verlorene Herzen zurückzugewinnen.

"Bitte lächeln"

Goldapfel

So müsst ihr vorgehen, um euch die Items zu sichern:

Wählt im HOME-Menü der Switch den Neuigkeiten-Tab

Drückt auf "+" für Kanäle finden

Wählt hier den The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Kanal aus

aus Wählt die entsprechenden Artikel mit den oben genannten Titeln aus

Klickt dann auf die News und wählt dort ganz unten "Jetzt spielen" aus

Jetzt öffnet sich das Spiel automatisch und lädt euren letzten Spielstand. Im Spiel fallen die Items vom Himmel und müssen nur noch eingesammelt werden.

Ein paar Bedingungen müsst ihr für die Items aber wie immer erfüllen: Das Spiel muss natürlich auf dem neuesten Stand sein und ihr braucht eine Internetverbindung, um auf die News zuzugreifen. Ein Switch Online-Abo braucht ihr dagegen nicht.

Zusätzlich gibt es bestimmte Orte, an denen die Items im Spiel nicht spawnen können. Das kann mit eurem Spielfortschritt zusammenhängen oder damit, dass ihr euch gerade in Tempeln oder Schreinen befindet – hier sollt ihr natürlich keinen unfairen Vorteil durch Items erhalten. Verlasst den besagten Ort dann einfach und versucht es noch einmal.