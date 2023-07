In Zelda: TotK gibt's in Zukunft Items geschenkt.

Zelda: Tears of the Kingdom hat gerade ein neues Update spendiert bekommen, das einige Fehler im Spiel behebt. Mit dabei ist aber auch eine interessante Neuerung, die euch in Zukunft reichlich Gratis-Items bescheren dürfte. Dafür müsst ihr nur gut die Augen offen halten.

Auf Switch gibt es bald Zelda-Items via News

In den Patch Notes zu Update 1.2.0 lautet die Neuerung folgendermaßen:

"Durch das Starten des Spiels aus bestimmten Artikeln heraus, die auf einem bestimmten Switch-News-Kanal veröffentlicht wurden (erreichbar über das HOME-Menü), können Spieler eine Reihe von Gegenständen im Spiel erhalten."

Was bedeutet das genau? Schon Breath of the Wild hatte diese Funktion mit einem Update spendiert bekommen. Lest ihr in Zukunft also bestimmte News über den Neuigkeiten-Tab eurer Switch und startet das Spiel dann direkt über die News, bekommt ihr im Spiel Items geschenkt. Damit regnet es dann etwa Essen oder Waffen vom Himmel, sobald ihr TotK startet.

So müsst ihr vorgehen, um euch die Items zu sichern:

Wählt im HOME-Menü der Switch den Neuigkeiten-Tab

Drückt auf "+" für Kanäle finden

Wählt hier den The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Kanal aus

aus Wählt Kanal folgen , jetzt könnt ihr ihn bei den Neuigkeiten stets über die Liste der Kanäle mit "Y" finden

, jetzt könnt ihr ihn bei den Neuigkeiten stets über die Liste der Kanäle mit "Y" finden Klickt dann auf die News und wählt dort "Jetzt spielen" aus

Dabei lässt sich allerdings nicht immer sofort am Titel erkennen, welche News euch Items bringen, ihr müsst also einfach reinschauen. Aktuell könnt ihr über die News "Wichtiges Wissen über Pilze" bereits einen Hyrule-Pilz und ein Soldatenschwert ergattern.

Gegenstände nicht immer erhältlich: Wie der Patch allerdings auch anmerkt, könnt ihr nicht alle Gratis-Items jederzeit erhalten. Manchmal kann euer aktueller Spielfortschritt oder der Ort an dem ihr euch gerade in Tears of the Kingdom befindet, das nämlich verhindern – in dem Falle steht das aber bei der entsprechenden News.

Im Klartext heißt das, dass ihr keine Items bekommen könnt, die euch einen Vorteil verschaffen, der nicht vom Spiel angedacht ist. So könnt ihr etwa keine Ausrüstungsgegenstände erhalten, wenn ihr euch gerade in einem Schrein oder bestimmten Dungeons aufhaltet. In dem Falle müsst ihr aber einfach diese Orte verlassen und könnt es nochmals versuchen.

Werdet ihr euch die Zeit nehmen, um regelmäßig bei den Zelda: TotK-News reinzuschauen?