'Wahnwitzig': Zelda TotK-Spieler holt das Master-Schwert, ohne überhaupt in Hyrule gewesen zu sein

Das Master-Schwert findet man normalerweise erst später im Spiel.

Auch in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist das Master-Schwert versteckt, eine legendäre Waffe, die bei Gebrauch lediglich erschöpft wird, aber nicht zerbricht. Im Normalfall findet man das Schwert erst nach etlichen Spielstunden und Abschluss von bestimmten Quests. Dementsprechend unglaublich klingt das, was nun ein User auf Reddit behauptet hat.

Black_Hand_Gotthard teilte dort nämlich einen Screenshot mit dem Schwert und schrieb dazu:

"Habe gerade das Master Schwert bekommen, ohne die Oberfläche besucht zu haben."

Eine verblüffende Leistung

Um zu verstehen, was so verblüffend an dieser Leistung ist, muss man natürlich die Struktur des Spiels kennen.

Tears of the Kingdom startet mit einem mehrstündigen Tutorial-Abschnitt auf der verlorenen Himmelsinsel und erst danach springt Link auf die Oberfläche von Hyrule. Hier findet er dann auch überaus wichtige Items wie beispielsweise den Paragleiter, der das Vorankommen deutlich erleichtert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Black_Hand_Gotthard hat das offenbar geflissentlich ignoriert. Und ist mithilfe von gebauten Sonau-Flughvehikeln solange auf weiteren Himmelinseln unterwegs gewesen, bis er dort genügend Rätselschreine absolviert hatte, um die Ausdauer hoch genug zu leveln – die Bergung des Schwerts setzt nämlich zwei volle Ausdauerringe voraus.

Aber auch die gestaltet sich ohne Hilfsmittel wie den Gleiter enorm knifflig:

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Schließlich steckt das Schwert im Kopf des riesigen weißen Drachen, der über Hyrule schwebt und zu dem man ebenso erst einmal gelangen muss.

Kein Videobeweis

Das muss also ziemlich langwierig und mühsam gewesen sein, aber gerade deswegen auch eine bemerkenswerte Leistung. Dementsprechend erstaunt sind auch viele der Kommentare unter dem Bild.

ThaDiamondBoi schreibt beispielsweise:

"Also auch ohne Gleitschirm? Das ist ja wahnwitzig, das sollte ich mal ausprobieren"

Und jon2000 fragt:

"Gibt es ein Video davon?"

Und hier liegt tatsächlich auch ein kleines Problem. Es gibt nämlich keine Aufzeichnung von dieser Geschichte, nur den einen geteilten Screenshot. Black_Hand_Gotthard versichert zwar, er könne Bilder vom Inventar zu diesem Zeitpunkt teilen, dennoch können wir nicht hundertprozentig verifizieren, dass er diese Leistung wirklich erbracht hat.

Tears of the Kingdom hat seit dem Release allerdings schon mehrfach bewiesen, dass dort ziemlich abgefahrene Dinge möglich sind – warum also nicht auch so etwas?

Tears of the Kingdom erschien im Mai 2023 für die Nintendo Switch und bietet erneut eine riesengroße Spielwelt voller Missionen und Geheimnissen. Auf GamePro.de findet ihr jede Menge Tipps- und Guide-Artikel. Unter anderem Übersichten zu Rezepten, Rüstungen und Waffen, aber auch Lösungshilfen für einzelne Schreine und die Tempel im Spiel.

Wirklichkeit und Fantasie liegen oft nah beieinander, also was meint ihr? Ist seine Geschichte wahr, oder hat er sie nur frei erfunden?