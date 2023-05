Zelda: TotK ist noch nichtmal da, hat aber schon Patch 1.1.0 bekommen

Ladet euch Patch 1.1.0 herunter, bevor ihr Tears of the Kingdom zockt.

Zelda: Tears of the Kingdom lässt nur noch wenige Tage auf sich warten: Am 12. Mai ist es soweit und der lang ersehnte Nachfolger von Zelda: Breath of the Wild landet auf der Nintendo Switch. Vor dem Release des Open World-Abenteuers gibt es bereits jetzt Patch 1.1.0.

Offizielle Patch-Notes gibt es nicht, jedoch ist es empfehlenswert, dass ihr euch das Update vor dem Spielen herunterladet, da es womöglich kleinere Fehlerchen behebt.

Solltet ihr Tears of the Kingdom digital erwerben, wird der Patch automatisch installiert und ihr braucht euch um nichts kümmern. Kauft ihr die physische Version, so solltet ihr darauf achten, Update 1.1.0 zu installieren, für gewöhnlich erhaltet ihr vor dem Start des Abenteuers eine automatische Update-Aufforderung.

Berichten zufolge ist Patch 1.1.0 gerade einmal 370 MB groß und soll angeblich die Performance des Spiels verbessern, verifizieren lässt sich das aktuell aber nicht. Genießt diese Info also mit Vorsicht.

Wie Early Game schreibt, bringt der Patch ein Update für AMDs "FidelityFX Super Resolution" (FSR), was eine höhere Framerate erlauben soll, ohne an grafischer Qualität einzubüßen. Andere Switch-Spiele wie Splatoon 3 oder Life is Strange: True Colors nutzen bereits diese Technik.

Mehr zu AMDs Grafiktechnik lest ihr in unserem GamePro-Tech-Special:

Mehr zum Thema Schärfer als echtes 4K: Diese neue Grafiktechnik sollte jedes Spiel beherrschen! von Chris Werian

Hier könnt ihr euch noch einmal den Launch-Trailer zu Tears of the Kingdom ansehen:

1:00 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Trailer bereitet euch auf den Release vor

Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch. Ob der Nachfolger von Breath of the Wild am großen Erfolg des Erstlings anknüpfen und die Messlatte im Open World-Genre vielleicht sogar noch ein Stückchen höher setzen kann, erfahrt ihr rechtzeitig vor Release im großen GamePro-Test sowie im dazugehörigen Testvideo.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Werdet ihr The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom direkt zum Release am 12. Mai spielen?