Ignoriert in Zelda TotK bloß nicht die hübschen Kirschbäume! Sie führen euch zu wichtigen Höhlen

Seht ihr in Tears of the Kingdom einen Kirschbaum, dann stattet ihm unbedingt einen Besuch ab.

Nintendo hat uns mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wieder ein Meisterwerk spendiert, in das wir unzählige Stunden stecken können, ohne auch nur im Ansatz der Story zu folgen. Auf Dauer tut da auch mal eine kleine Pause gut. Sollet ihr euch mit Link aber einfach nur gemütlich unter einen blühenden Kirschbaum ins Gras legen, dann schaut besser genauer hin. Denn diese seltenen Bäume sehen nicht nur schön aus, sondern sind auch sehr hilfreich.

Kirschbäume sind in Zelda TotK nützliche Wegweiser

Vielleicht seid ihr auf eurer Reise durch Hyrule bereits auf die Kirschbäume getroffen und habt die Schalen bemerkt, die am Stamm zu finden sind. Falls ihr euch jetzt fragt, was es damit genau auf sich hat, helfen wir gerne weiter: Legt doch einfach mal ein Stück Obst in die Schale und wartet ab, was passiert.

Einen Apfel habt ihr sicher immer übrig. Also ab damit in die Schale.

Nutzt ihr dafür beispielsweise einen Apfel, erscheint ein leuchtendes, pferdeähnliches Wesen. Dabei handelt es sich um Satori, den Herrn der Wildnis, der uns den Weg zu Höhleneingängen in der Nähe weist. Nachdem er erscheint, erstrahlen in der Welt nämlich blaue Lichtsäulen, die die Eingänge einiger Höhlen markieren.

Die blauen Lichtsäulen markieren Höhleneingänge.

Aber Achtung: Diese Markierungen sind nicht von Dauer. Wollt ihr die Höhlen also erkunden, müsst ihr euch beeilen und direkt losstarten. Falls die Zeit rum ist, ist das aber auch kein Beinbruch. Ihr könnt immer wieder Obst in die Opferschalen an den Kirschbäumen legen und die Lichtsäulen so erneut aktivieren.

Standorte der acht Kirschbäume

In Zelda: Tears of the Kingdom gibt es insgesamt acht dieser blühenden Kirschbäume, an denen ihr ein Opfer darbringen könnt und die euch dann als Wegweiser dienen. Wir haben sie für euch Rot auf der Karte markiert. Dort angekommen solltet ihr die Bäume dank der rosa Blüten recht einfach entdecken.

Die Kirschbäume findet ihr bei den rot markierten Stellen.

Was bringen euch die Höhlen?

Natürlich Loot und nützliche Ressourcen. Außerdem könnt ihr darin auf weiß-leuchtende Bubbul-Frösche stoßen. Diese lassen Bubbul-Edelsteine fallen, wenn ihr sie mit einer Attacke trefft. Die Edelsteine sind eine wichtige Währung, wenn ihr euch das Mystische Rüstungsset (Kopfschmuck, Robe, Hose) für insgesamt 75 Edelsteine holen wollt. Die Kirschblütenbäume sind also nicht nur zum Anschauen gut.