Zelda TotK: Fans sagen: Das ist das nutzloseste Sonau-Gerät!

Die Sonau haben uns in Zelda: Tears of the Kingdom diverse Geräte und Hilfsmittel hinterlassen.

Die Sonau-Bauteile in Zelda: Tears of the Kingdom bieten uns unzählige Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung. Mit ihnen können wir fliegen, klettern, schießen, die Kraft der Elemente entfesseln und vieles mehr. Aber einige Bauteile wirken deutlich weniger sinnvoll und nützlich als andere. Eines sticht dabei aber ganz besonders heraus: Die Scheinwerfer kommen bei den meisten Fans überhaupt nicht gut weg.

Zelda TotK: Die Scheinwerfer sind eindeutig das nutzloseste Sonau-Bauteil

Darum geht's: Um die simple Frage, welches Sonau-Bauteil eigentlich am nutzlosesten ist. Sie wird auf Reddit fleißig debattiert und es gibt einen Favoriten: Den Scheinwerfer. Der leuchtet nämlich nicht besonders weit und auch nur in eine Richtung. Er kann nicht einmal die Licht-Rätsel lösen, für die ein Spiegel benötigt wird.

Schuld daran ist vor allem ein Item: Die Leuchtsamen. Denn so ein Leuchtsamen lässt sich genauso gut an einem Vehikel befestigen wie ein Scheinwerfer. Nur haben Leuchtsamen sehr viel mehr Vorzüge als ein Scheinwerfer:

Leuchtsamen leuchten rundherum und nicht nur in eine Richtung, dementsprechend erhellen sie einen viel größeren Bereich.

Sie verbrauchen keine Batterie-Energie – ganz im Gegensatz zu den Scheinwerfern, die recht viel davon benötigen.

Leuchtsamen sorgen auch dafür, dass ein Vehikel nicht despawnt, wenn ihr euch etwas weiter davon entfernt. Bei Scheinwerfern ist das nicht so.

Was kommt noch in Frage? Es gibt einige Kandidaten, die in den Reddit-Kommentaren ebenfalls immer wieder genannt werden. Aber bei den meisten davon gibt es teilweise wirklich überraschende wie geniale Anwendungsmöglichkeiten, die euch auf den ersten Blick vielleicht gar nicht klar sind.

Spiegel : Mit dem Lichtstrahl eines Spiegels am Gefährt oder Schild könnt ihr ganze Gegnerhorden betäuben und dafür sorgen, dass sie ihre Waffen fallen lassen – vorausgesetzt, es ist hell genug.

: Mit dem Lichtstrahl eines Spiegels am Gefährt oder Schild könnt ihr ganze Gegnerhorden betäuben und dafür sorgen, dass sie ihre Waffen fallen lassen – vorausgesetzt, es ist hell genug. Hydrant : Treibt ihr euch in der Wüste herum, könnt ihr euch mit dem Hydranten selbst nass machen und so vor dem Hitzetod beschützen, ohne dass ihr Medizin oder Kleidung benötigt.

: Treibt ihr euch in der Wüste herum, könnt ihr euch mit dem Hydranten selbst nass machen und so vor dem Hitzetod beschützen, ohne dass ihr Medizin oder Kleidung benötigt. Gleiter : Nicht nur sehr praktisch für diesen Trick, mit dem ihr fast endlos durch die Luft segeln könnt. Sie eignen sich am Schild auch dafür, überall und jederzeit den Bullet Time-Effekt zum Bogenschießen in der Luft zu aktivieren.

: Nicht nur sehr praktisch für diesen Trick, mit dem ihr fast endlos durch die Luft segeln könnt. Sie eignen sich am Schild auch dafür, überall und jederzeit den Bullet Time-Effekt zum Bogenschießen in der Luft zu aktivieren. Schwebestein : Lässt sich an einen Pfeil basteln und einfach in die Luft schießen, auch im Flug. So könnt ihr drauf landen, um Ausdauer zu regenerieren – oder euch per Deckensprung in Kämpfen auf eine erhöhte Position zurück zu ziehen. Auch für die Dumsda-Schilder sehr praktisch.

: Lässt sich an einen Pfeil basteln und einfach in die Luft schießen, auch im Flug. So könnt ihr drauf landen, um Ausdauer zu regenerieren – oder euch per Deckensprung in Kämpfen auf eine erhöhte Position zurück zu ziehen. Auch für die Dumsda-Schilder sehr praktisch. Pfosten: Ideal als Stütze geeignet, wenn ihr an einem Vehikel herumbastelt. Oder dafür, um ein Fahrzeug zum Beispiel einen größeren, steilen Abhang hinauf zu bugsieren, quasi als Zwischenstopp, damit ihr euer Gefährt per Ultrahand erreichen könnt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich. Bisher wurden noch keine DLCs oder ähnliches angekündigt, aber das Spiel ist auch ohne schon ein echter Brocken und wirklich umfangreich. Allein für die Story gibt howlongtobeat.com eine durchschnittliche Spieldauer von gut 58 Stunden an.

Welches Sonau-Bauteil findet ihr am wenigsten sinnvoll? Welche Geräte benutzt ihr am häufigsten?