Zelda TotK: Ihr könnt euren zusätzlichen Pfeilschaden verdoppeln - ihr müsst nur genau hinschauen

In TotK können euch nicht nur Zelda und das Master-Schwert große Stärke verleihen...

Zelda: Tears of the Kingdom steckt voller Möglichkeiten und Geheimnisse. Dabei werden viele Besonderheiten gar nicht groß erklärt oder wenn überhaupt, nur nebenbei erwähnt. Wie die Tatsache, dass sich manche Materialien sehr viel besser als andere dazu eignen, per Synthese an Pfeile geklebt zu werden als andere. Sie machen nämlich doppelt so viel Schaden wie angegeben!

Zelda TotK: Manche Materialien verdoppeln den zusätzlichen Schaden, wenn ihr sie an Pfeile klebt und so erkennt ihr sie

Darum geht's: Im Menü von Zelda TotK steht bei den Materialien dabei, wie viel zusätzliche Angriffsstärke sie einer Waffe (oder einem Pfeil) verleihen, wenn wir sie mit Synthese kombinieren. Aber was nicht dabei steht, ist, dass einige Materialien diese Synthese-Angriffsstärke mal eben verdoppeln, wenn wir sie an einen Pfeil pappen.

Es gibt aber noch mehr Details, die ihr vielleicht noch nicht kennt:

12:23 10 versteckte Details in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Darauf müsst ihr achten: Wenn ihr den Beschreibungstext der einzelnen Materialien lest, werden bei manchen Items Pfeile erwähnt. Teilweise heißt es dort einfach nur, die Angriffskraft von Pfeilen würde erhöht und manchmal steht dabei, das wäre sogar "mehr als üblich" der Fall.

Beides macht keinen Unterschied, auch wenn es unterschiedlich klingt. Sobald in der Beschreibung von Pfeilen die Rede ist, wird die zusätzliche Angriffsstärke verdoppelt, wenn ihr das Material per Synthese an Pfeile klebt (via Reddit).

Bei einem Bokblin-Hauer ist beispielsweise eine Synthese-Angriffsstärke von 2 angegeben, aber pappt ihr die Dinger an Pfeile, erhöht sich deren Angriffsstärke um 4.

ist beispielsweise eine Synthese-Angriffsstärke von 2 angegeben, aber pappt ihr die Dinger an Pfeile, erhöht sich deren Angriffsstärke um 4. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für Hinox-Zähne: Hier steht eigentlich 8 (und an normalen Waffen ist das auch der Fall), aber an Pfeilen bekommt ihr einen zusätzlichen Wert von 16 heraus.

Auch bei anderen Hauern, Krallen und Zähnen von weniger schwierigen Gegnern ist das der Fall. Eigentlich immer, wenn in der Beschreibung von Pfeilen statt von Waffen die Rede ist. Wieso das nicht explizit erwähnt wird, bleibt fraglich, aber wir haben es zumindest bei diesen Teilen hier ausprobiert:

Bokblin-Hauer: 2=4

Horrorblin-Kralle: 4=8

Moblin-Hauer: 4=8

Echsalfos-Sporn: 5=10

Bossbok-Hauer: 6=10

Hinox-Fußnagel: 7=14

Hinox-Zahn: 8=16

Sortierung stimmt so nicht: Daraus ergibt sich ein kleineres Problem beziehungsweise eine Unstimmigkeit. Wenn ihr beim Zielen mit Pfeil und Bogen das Synthese-Menü nach Angriffsstärke sortiert, werden nur die normal angegebenen Zahlenwerte der Synthese-Angriffsstärke berücksichtigt. Nicht der doppelte Schaden, den manche dieser Materialien bewirken, wenn ihr sie an Pfeile klebt.

Das bedeutet, dass zum Beispiel ein Alpha-Kriegerkonstrukt-Horn mit einer Synthese-Angriffsstärke von 3 vor einem Bokblin-Hauer gelistet wird. Der hat zwar nur einen ausgewiesenen Wert von 2, erhöht die Angriffsstärke bei Pfeilen allerdings um 4. Er müsste also theoretisch vor das Alpha-Kriegerkonstrukt-Horn einsortiert sein.

Was sagt ihr dazu? Ist euch das auch schon aufgefallen? Was klebt ihr am liebsten an Pfeile?