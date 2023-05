Zelda TotK: Prinzessin auf dem Monster – so löst ihr die Nebenquest von Paen

Dieses "Monster" wird gesucht. Wir verraten euch, wo ihr es finden könnt.

Zu den mehrteiligen Episoden-Quests in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gehören unter anderem die Aufträge, die Link für Reporter Paen und den Kleeblatt-Kurier erledigen soll. Genauer gesagt handelt es sich um insgesamt 7 Gerüchte, denen ihr in ganz Hyrule auf den Grund gehen müsst. Sobald ihr die Questline bei der Redaktion in Hebra direkt beim Dorf der Orni freigeschaltet habt, findet ihr die Aufträge bzw. Paen an den Ställen in Hyrule.

Auch am Neuen Stall von Maritta treibt sich Paen herum und erzählt von einem seltsamen Monster, auf dem Prinzessin Zelda reitend gesehen worden sein soll. Entsprechend passend heißt die Quest auch "Prinzessin auf dem Monster".

Doch wie löst man diese Quest? Paen bittet euch, Hinweise zum Monster an anderen Ställen einzuholen. Das könnt ihr zwar tun, allerdings kann das ein ziemlich langwieriges Unterfangen sein. Denn eigentlich müsst ihr nur einen Punkt auf der Karte finden und dort mit einer Person sprechen, um den Auftrag zu lösen.

Lösung für Prinzessin auf dem Monster: Fundort der Tiere

Paen deutet es im Gespräch mit euch schon an: Der Fundort des Monsters bzw. der Monster ist in den subtropischen Gebieten von Hyrule, also im Süden der Karte. Mit weiteren Informationen lässt sich das Gebiet noch weiter eingrenzen, bis schließlich alles auf einen bestimmten Punkt hindeutet.

Er befindet sich nördlich des Stalls am See auf einer Anhöhe. Am besten gelangt ihr dorthin, wenn ihr euch zum Djodj'u-u-Schrein teleportiert und von dort dann in nördlicher Richtung zum unten markierten Punkt auf der Karte segelt.

Dort angekommen, müsst ihr lediglich mit dem NPC Cimina sprechen, ein rotes Ausrufezeichen deutet euch schon an, dass sie questrelevante Informationen hat. Sie erzählt euch von den seltsamen, aber friedlichen Tieren in diesem Gebiet – den Dongos – und verweist auch auf das Gerücht mit Prinzessin Zelda.

Direkt im Anschluss erscheint Paen und erkennt ebenfalls, dass die Gerüchte um das Monster offenbar übertrieben waren. Damit ist der Auftrag erfüllt und Paen wird euch für eure Mühen belohnen. Je nachdem, wieviele Episoden der Quest ihr bereits erledigt habt, können das 20 oder 100 Rubine sein, oder sogar ein Teil des Kröten-Anzugs, mit dem ihr an glitschigen Wänden emporklettern könnt.