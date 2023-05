Zelda TotK: Seit ich die Aero-Rüstung habe, fliege ich noch lieber und die höchste Upgrade-Stufe ist der Hammer!

Die Aero-Rüstung sieht nicht nur schick aus, sondern ist auch ziemlich nützlich.

Die Himmelsinseln gehören zu den größten und wichtigsten Neuerungen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Tatsächlich kann es allein schon unheimlich spaßig sein, im Sturzflug auf eine der kleinen fliegenden Eilande zuzusteuern und im letzten Moment den Gleiter zu öffnen.

Auch mir hat das enorm viel Spaß gemacht, ich störte mich allerdings vor allem an der Tatsache, dass Link in der Luft nur sehr langsam manövrieren kann und sich recht träge steuert. Das mag physikalisch korrekt sein, ich hoffte aber auf Besserung durch Items oder bestimmte Klamotten.

Und ich fand diese Besserung in Form der Aero-Rüstung. Die stattet den Helden nämlich mit einer Art Wingsuit aus, die es ihm möglich macht, auch ohne Gleiter und entsprechendem Ausdauerverbrauch etwas weitere Distanzen in der Luft zu überbrücken. Und obendrein sieht sie auch noch ziemlich fesch aus.

Kein Fallschaden mehr auf der höchsten Verbesserungs-Stufe!

Der absolute Hammer ist aber die höchste Upgrade-Stufe der Rüstung. Denn wenn ihr das Set bei den Feen zweimal verbessert, erleidet Link ab sofort keinerlei Fallschaden mehr! Ihr könnt also überall runterhüpfen, ohne euch Sorgen um Links Gesundheit machen zu müssen.

Die Aero-Rüstung (oder Harnisch, wie sie im Spiel heißt) hat also gewissermaßen mein Entdeckerleben verändert und ich kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen.

So bekommt ihr die drei Teile der Aero-Rüstung

Die drei Teile der Aero-Rüstung findet ihr wenig überraschend auf drei unterschiedlichen Himmelsinseln. Sie sind jeweils an kleine Herausforderungen gekoppelt, in denen ihr in einer bestimmten Zeit grüne Ringe durchfliegen müsst.

Aero-Harnisch

Den Harnisch bekommt ihr auf der Insel der Heldenmutprobe, die über dem Hyrule-Gebirge liegt. Ihr erreicht sie am besten, in dem ihr euch auf dem Turm auf dem Tilio-Berg in die Luft katapultieren lasst und dann in südwestlicher Richtung auf die Insel mit dem kleinen Teich gleitet.

Sprecht hier mit dem Sonau-Dienerkonstrukt und es wird euch vorschlagen, an der Sturzflug-Zeremonie teilzunehmen. Bestätigt und führt den Probelauf durch, indem ihr durch die grünen Ringe fliegt. Unten angekommen schaltet ihr den Taunhijo-Schrein frei und redet anschließend wieder mit dem Konstrukt, um die Zeitherausforderung zu starten. Schafft ihr es, alle Ringe in 35 Sekunden zu durchfliegen, gehört der Harnisch euch.

Achtung: Um an der Challenge teilzunehmen, benötigt ihr eine Sonau-Energiesphäre, von denen ihr allerdings regelmäßig genug findet.

Aero-Beinschutz

Für den Beinschutz müsst ihr auf die Insel der Tapferkeitsprobe im Archipel von Nord-Hyrule. Nutzt dafür den Turm in den Deubran-Ruinen und schwebt in südlicher Richtung auf das Eiland unter den großen rotierenden Steinringen.

Das Prozedere ist ähnlich wie schon beim Harnisch: Sprecht mit dem Konstrukt, um einen Testflug durchzuführen und einen Schrein (Simosi-waka) als Schnellreisepunkt freizuschalten. Durchfliegt anschließend in 35 Sekunden den Ring-Parcours, um den Beinschutz einzusacken.

Aero-Maske

Die vogelähnliche Maske befindet sich auf der Insel der Kühnheitsprobe. Diese liegt im Archipel von Süd-Ranelle, unweit dem Dorf der Zoras. Um dorthin zu gelangen, nutzt ihr am besten den Turm auf der Ranelle-Spitze und gleitet in nordöstlicher Richtung. Ihr erkennt das richtige Eiland am runden Teich und dem Sonau-Kapselspender.

Und ihr ahnt es sicher schon, auch hier ist der Ablauf quasi identisch. Dienerkonstrukt ansprechen, Probe-Sturzflug durchführen, Schrein freischalten (Sihatsjog-u), erneut mit dem Konstrukt sprechen und anschließend in 35 Sekunden durch die Ringe fliegen. Schafft ihr das, habt ihr die Aero-Maske und das Set komplettiert.

Aero-Rüstung upgraden: Sucht die Feen auf!

Rüstet nun das Set aus, um deutlich flotter in der Luft unterwegs zu sein. Wollt ihr den großartigen "Kein Fallschaden"-Bonus freischalten, steht euch allerdings noch etwas Arbeit ins Haus. Denn dafür müsst ihr zunächst eine der großen Feen aufsuchen und das entsprechende Kleingeld und Ressourcen parat haben, um alle Teile jeweils zweimal aufzuwerten. Was ihr genau braucht, verraten euch die Feen bei eurer Ankunft.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Der Titel verkaufte sich in den ersten drei Tagen über 10 Millionen Mal und ist damit der am schnellsten verkaufte Titel der gesamten Reihe.

Habt ihr die Aero-Rüstung schon gefunden? Wie findet ihr sie?