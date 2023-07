'Der eine Tipp, der hilfreich war': Zelda TotK-Spieler zeigt, wie man am besten Wildpferde fängt

Wildpferde in Tears of the Kingdom zu zähmen, kann herausfordernd sein – mit diesem Tipp wird es leichter.

Link muss in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom glücklicherweise nicht die ganze Zeit zu Fuß durch Hyrule laufen, sondern kann auch Sonau-Maschinen bauen oder auf den Rücken eines Pferdes die Spielwelt erkunden. Die dafür notwendigen Klepper lassen sich auf unterschiedliche Wege bekommen und zum Beispiel an bestimmten Stellen in Hyrule fangen.

Die Zähmung dieser Wildpferde kann allerdings ganz schön herausfordernd sein, denn die Tiere sind nicht nur sehr scheu, sondern versuchen Link auch abzuwerfen – was dann eine entsprechend lange Ausdauerleiste nötig macht.

Happa Happa macht Pferde weniger scheu

Redditor DotBitGaming hat jetzt einen Tipp geteilt, der es deutlich vereinfachen soll, Wildpferde zu zähmen. Diesen Kniff hat er allerdings nicht selbst herausgefunden, sondern in einem Ladebildschirm entdeckt und offenbar beherzigt.

Was ist das denn jetzt für ein Tipp? Wenn Link sich einem Wildpferd nähert und Nahrung in den Händen hält, ist es möglich, dass das Pferd diese direkt aus den Händen frisst. Anschließend sind die Tiere dann weniger ängstlich und rennen nicht sofort weg, wenn Link sich ihnen nähert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Und laut DotBitGaming scheint der Tipp wirklich zu helfen. Mehr noch, er kommentiert diesen Spiel-Hinweis wie folgt:

"Ich habe den einzigen Tipp gefunden, der mir jemals hilfreich erschien. [..]"

Solltet ihr also das nächste Mal eine Gruppe von Wildpferden in Hyrule entdecken und euch entscheiden, eines davon zu zähmen, sorgt dafür, dass ihr genug Nahrung dabei habt, um den Tipp mal auszuprobieren.

Mehr Zelda-Guides auf GamePro.de

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich. Auf GamePro.de findet ihr zahlreiche Guides sowie Tipps und Kniffe zum Spiel. Darunter beispielsweise Empfehlungen für Einsteiger*innen sowie Karten für die Fundorte der Krogs und Schreine im Spiel. Außerdem verraten wir euch den Fundort des Master-Schwerts sowie die Hylia-Schilds, die zu den besten Waffen bzw. Ausrüstungsgegenständen im Spiel gehören.