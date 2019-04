Womöglich ist die Neuauflage von Link's Awakening nicht das einzige Zelda-Spiel, das bald für Nintendo Switch erscheint. Nach Gerüchten über eine Switch-Version von A Link to the Past spricht nun ein Insider über weitere angebliche Switch-Versionen alter Zelda-Klassiker, die Fans sehr glücklich machen würden.

Was sagt der Insider? Die Aussagen stammen von Twitter-User Stealth, ein Branchen-Insider, der sich in der Vergangenheit bereits als verlässliche Quelle erwiesen hat.

Wie er nun auf Twitter schreibt, habe er von einer anonymen Nintendo-Insider erfahren, dass sowohl Zelda: Wind Waker HD und Zelda: Twilight Princess HD im Nintendo eShop für Switch erscheinen.

Ein Release-Fenster für die beiden angeblichen Switch-Versionen kann Stealth nicht nennen. Ebenfalls unklar ist, ob die beiden Zelda-Spiele neben der digitalen Version auch eine Retail-Fassung spendiert bekommen.

I don't know what the Best Buy 'Link To The Past' listing is but according to a few sources, Twilight Princess HD and Wind Waker HD are both coming to the Switch eShop. Might be related to the Best Buy listing, might not. This is just a rumor so grains of salt and all that.