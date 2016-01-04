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Braucht Witcher Geralt zum Überleben?

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Braucht Witcher Geralt zum Überleben?

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Lea Herfurtner, Magdalena Ihsen, Jesko Buchs
31.05.2026 | 16:00 Uhr

Ein elf Jahre altes Spiel bekommt 2027 ein neues Add-on – der Hype um The Witcher 3: Songs of the Past ist real! Nachdem die ersten Infos auf dem Tisch liegen, gehen wir heute in den Deep-Dive: Wir sprechen über den Elefanten im Raum. Hat CD Projekt RED Angst davor, Geralt von Riva in Rente zu schicken? Kann die Marke "The Witcher" ohne ihren mürrischen Helden überhaupt existieren und wie kann Ciri in Witcher 4 eine würdige Nachfolgerin werden?

Gemeinsam mit Lore-Experte Jesko und Witcher Liebhaberin Magdalena schauen wir außerdem in die Glaskugel und analysieren das erste Artwork. Welche Rolle könnte Rittersporn spielen? Ist das Königreich Cidaris ein guter möglicher Schauplatz? Und was hat es mit dem rätselhaften Baummonster und Geralts drittem Schwert auf sich?

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