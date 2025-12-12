Exodus: Der Hoffnungsträger aller Mass-Effect-Fans erscheint Anfang 2027

Exodus will in große Fußstapfen treten und macht daraus auch Geheimnis. Hier haben sich Ex-Bioware-Entwickler zusammengeschlossen, um uns ein Sci-Fi-Spektakel à la Mass Effect zu kredenzen.

Auf den Game Awards gab's einen neuen Trailer auf die Augen samt Release-Ankündigung für Anfang 2027. Ihr könnt Exodus jetzt auf Steam für eure Wunschliste vormerken.