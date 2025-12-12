Läuft gerade Exodus: Der Hoffnungsträger aller Mass-Effect-Fans erscheint Anfang 2027
Marie-Lena Höftmann
12.12.2025 | 07:40 Uhr

Exodus will in große Fußstapfen treten und macht daraus auch Geheimnis. Hier haben sich Ex-Bioware-Entwickler zusammengeschlossen, um uns ein Sci-Fi-Spektakel à la Mass Effect zu kredenzen.

Auf den Game Awards gab's einen neuen Trailer auf die Augen samt Release-Ankündigung für Anfang 2027. Ihr könnt Exodus jetzt auf Steam für eure Wunschliste vormerken.
Exodus: Der Hoffnungsträger aller Mass-Effect-Fans erscheint Anfang 2027

vor 59 Minuten

Ist Exodus das bessere Mass Effect? - Preview Video starten   3     2   19:55

02.03.2025

Ist Exodus das bessere Mass Effect? - Preview
Exodus

Exodus

Genre: Rollenspiel

Release: 2027 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

