"Ich brauche das sofort" - Der Hütehund eines malerischen kleinen Indie-Spiels erobert Herzen bei den Game Awards

Bei all den Banger-Ankündigungen der Game Awards dürfen auch die kleinen Indie-Titel nicht fehlen. Dazu gehört The Free Shepherd, in dem ihr einen Border Collie spielt, der Schafe in den bergigen Landschaften hütet, die von Island inspiriert sind.

Die Idee ist so zuckersüß, dass sich das kleine Adventure direkt in die Herzen der Zuschauerschaft bahnt. Die Kommentare unter dem Youtube-Trailer sprechen Bände. »Ich brauche das sofort«, schreiben die neu gewonnenen Fans, während jemand The Free Shepherd direkt als Kandidaten für das Game of the Year 2027 handelt.

The Free Shepherd soll 2027 für PC und PlayStation 5 erscheinen.