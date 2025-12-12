4:Loop - Im neuen Koop-Shooter des L4D-Schöpfers werdet ihr immer wieder neu erschaffen, um die Welt vor einer Invasion zu retten

Für 4:Loop hat sich der Schöpfer von Left4Dead, Mike Booth, mit JJ Abrams und Sony zusammengetan.

Der Koop-Shooter schlägt in eine klassische Sci-Fi-Kerbe und steckt euch in die Rolle von 4 Überlebenden, die die Welt zu retten versuchen. Eine Alien-Invasion hat die Erde lahmgelegt und ihr werdet von einem Gerät immer wieder aufs neue 3D-gedruckt, um den Feinden Einhalt zu gebieten.

Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt, erscheinen wird 4:Loop jedoch in jedem Fall für den PC und PlayStation 5.