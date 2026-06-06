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Guild Wars 3 angekündigt, doch bis zur Beta dauerts noch ein paar Monate

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Guild Wars 3 angekündigt, doch bis zur Beta dauerts noch ein paar Monate

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Dennis Zirkler
06.06.2026 | 00:02 Uhr

Auf dem Summer Game Fest hat ArenaNet offiziell Guild Wars 3 angekündigt und schickt euch als Vaelwächter in das magische Grenzland Orr. Der MMO-Hoffnungsträger verspricht eine spielerische Evolution, die tiefgehende Build-Individualisierung mit einem actionreichen Kampfsystem und völlig fließenden Fortbewegungsmechaniken kombiniert.

Bis ihr das rasante Gameplay selbst ausprobieren könnt, müsst ihr euch allerdings noch etwas gedulden, denn die erste Beta startet erst im Herbst 2027.
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