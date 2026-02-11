0 Aufrufe
Reanimal im Test: So gut ist eines der meist gewünschten Steam-Spiele
Reanimal erscheint am 13. Februar für PC, Xbox Series, PS5 und Nintendo Switch 2 und ist auf Steam eines der meist gewünschten Spiele. Kein Wunder: Das Horror-Abenteuer stammt von den Little Nightmares-Machern, die mit diesem Spiel eine neue Marke starten.
Das Adventure will genau wie seine geistigen Vorgänger mit einer Mischung aus Horror und markanten Ästhetik eine ganz eigene Atmosphäre erschaffen.
Genau wie Little Nightmares 3, das von einem anderen Studio stammt, setzt Reanimal zudem auf einen Koop-Modus. Ob mit Reanimal die Meister des Indie-Horrors zurückkehren, oder ob die Magie etwas verflogen ist, zeigen wir euch im Test!
