12 Aufrufe
Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe
Am 12. Februar 2026 ist Ride 6 erschienen, der neueste Teil der Motorradrennspiel-Reihe des italienischen Studios Milestone. Herzstück des Spiels ist der Ride Fest-Karrieremodus, in dem ihr nach und nach diverse Events abklappert und dort auf die vordersten Plätze fahren müsst.
Neben den obligatorischen Asphalt-Kursen gibt es nun erstmals auch Offroad-Strecken, weswegen ihr jetzt auch Dirt-Bikes im virtuellen Fuhrpark findet. Die Auswahl darin ist ohnehin enorm, zum Launch wird es direkt über 300 fahrbare Motorräder geben. Technisch läuft der Titel auf der Unreal Engine 5.
In Reviews und Tests kommt Ride 6 bislang gut weg und steht bei Metacritic bei einem 80er-Schnitt. Dabei ist es der bislang beste Teil der Reihe, deren Ableger bislang nie über einen mittleren 70er-Schnitt hinauskamen. Ride 6 ist für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.