Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe

Tobias Veltin
12.02.2026 | 11:20 Uhr

Am 12. Februar 2026 ist Ride 6 erschienen, der neueste Teil der Motorradrennspiel-Reihe des italienischen Studios Milestone. Herzstück des Spiels ist der Ride Fest-Karrieremodus, in dem ihr nach und nach diverse Events abklappert und dort auf die vordersten Plätze fahren müsst. 

Neben den obligatorischen Asphalt-Kursen gibt es nun erstmals auch Offroad-Strecken, weswegen ihr jetzt auch Dirt-Bikes im virtuellen Fuhrpark findet. Die Auswahl darin ist ohnehin enorm, zum Launch wird es direkt über 300 fahrbare Motorräder geben. Technisch läuft der Titel auf der Unreal Engine 5.

In Reviews und Tests kommt Ride 6 bislang gut weg und steht bei Metacritic bei einem 80er-Schnitt. Dabei ist es der bislang beste Teil der Reihe, deren Ableger bislang nie über einen mittleren 70er-Schnitt hinauskamen. Ride 6 ist für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich.
Ride 6

Ride 6

Genre: Sport

Release: 12.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

