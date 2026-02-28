Läuft gerade Voidling Bound mixt Monster-Sammelei á la Pokémon mit Third-Person-Shooter-Action - Demo aktuell verfügbar
Tobias Veltin
28.02.2026 | 10:20 Uhr

Spiele, in denen ihr Monster sammelt und verbessert, sind dank Pokémon immer noch in Mode und auch Voidling Bound springt auf diesen Zug auf. In dem Spiel von Hatchery Games sammelt ihr kleine Monster – die namensgebenden Voidlinge – steuert sie über verschiedene Planeten und bekämpft dort feindliche Wesen und Bosse.

Voidling Bound ist deutlich actiongeladener als die klassischen Pokémon-Spiele und wird in den offiziellen Beschreibungen als "Third-Person-Shooter" beschrieben. Das Kampfsystem umfasst Nah- und Fernkampfattacken sowie Block- und Pariermanöver. In den unterschiedlichen Biomen könnt ihr Eier finden und ausbrüten, um dann neue Mutationen zu erschaffen.

Voidling Bound soll am 9. Juni 2026 zunächst für den PC erscheinen, zu einem späteren Zeitpunkt sind auch Versonen für PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 geplant. Im Rahmen des Steam Next Fest könnt ihr bis zum 2. März eine Demo des Spiels zocken, die einen Einblick in das erste Gebiet des Spiels gibt. 
