Sonic Frontiers ist am 8. November 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen und zeigt jetzt in einem neuen Trailer die Vorteile der Next-Gen-Versionen. Da es sich bei dem Spiel um den ersten Serienteil mit offenen Gebieten handelt, profitieren die neuen Konsolen und der PC von schnelleren Ladezeiten und einer besonders hübschen Grafik.

Darüber hinaus spielt sich Sonic mit butterweichen 60 fps natürlich nochmal flüssiger. Wie sich der Open-Zone-Ausflug des blauen Igels spielt, könnt ihr in unserem Test nachlesen.