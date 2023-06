Die großen Showcases sind rum: Das waren die 10 größten Grafik-Kracher

Wir stellen euch die hübschesten Spiele der Showcases vor.

Die E3 mag auch 2023 nicht stattgefunden haben, Anfang Juni ist aber trotzdem ein weiterhin wichtiger Zeitraum im Gaming-Kalender. In den vergangenen Tagen zeigten die großen Studios von Sony über Microsoft bis Ubisoft, welche Spiele-Kracher euch im Herbst/Winter und in den darauffolgenden Jahren erwarten.

Besonders interessant sind dabei natürlich die großen Grafikkracher, die uns eine hochaufgelöste Zukunft versprechen, um dann hoffentlich nicht in Downgrade-Debatten oder Katastrophen-Releases zu enden. Auch in diesem Jahr waren wieder ein paar absolute Highlights dabei. Die 10 schicksten Trailer aus den Gameplay-Showcases haben wir hier für euch herausgesucht. Viel Spaß!

Marvel's Spider-Man 2

12:24 Marvel's Spider-Man 2 - Knapp 12 Minuten Gameplay aus dem neuen Superhelden-Abenteuer

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 20. Oktober 2023

20. Oktober 2023 Plattformen: PS5

Nach der Ankündigung von Marvel's Spider-Man 2 im September 2021 wurde es auffällig ruhig um das Superhelden-Sequel. Da der Release für 2023 angekündigt war, konnte mit einem Auftritt der beiden Netzschwinger auf dem großen PlayStation Showcase gerechnet werden.

Insomniac und Sony enttäuschten dann auch nicht und zeigten gleich 12 Minuten Gameplay, in dem es Peter Parker im coolen Venom-Suit und Miles Morales mit allerlei Bösewichten zu tun bekommen. Der Titel ist Stand jetzt als größtes PS5-Exclusive des Jahres eingeplant und sieht wie auch die beiden Vorgänger absolut fantastisch aus.

Alan Wake 2

3:13 Alan Wake 2 - Neues Gameplay vom Summer Game Fest

Genre: Survival-Horror

Survival-Horror Release: 17. Oktober 2023

17. Oktober 2023 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S und PC

Alan Wake 2 soll laut den Entwickler*innen von Remedy das bestausehendste Spiel 2023 werden, wenn es im Oktober endlich erscheint. Das finale Urteil muss zwar erst noch gefällt werden, das bisher gezeigte Material katalputiert den Mystery-Thriller aber auf jeden Fall in den Kandidatenkreis.

Auf dem PlayStation Showcase wurde erstmals Gameplay gezeigt und auf der Eröffnungsfeier des Summer Games Fest wurden direkt weitere Szenen nachgelegt. Obendrein gab es die Info, dass ihr nicht nur den namensgebenden Autor Alan Wake, sondern auch die FBI-Agentin Saga Anderson spielen dürft und sogar frei zwischen beiden Figuren wechseln könnt.

Star Wars Outlaws

10:38 Star Wars Outlaws - Erstes Gameplay aus dem neuen Open World-Game

Genre: Action Adventure

Action Adventure Release: 2024

2024 Plattformen: PS5. Xbox Series X/S und PC

Dass Ubisoft an einem Action-Adventure mit Open World im Star Wars-Universum arbeitet, ist schon seit geraumer Zeit bekannt. Auf dem Xbox Games Showcase wurde endlich Licht in die dunkle Seite gebracht und Star Wars Outlaws offiziell vorgestellt. Tags darauf legte Ubisoft auf dem eigenen Showcase dann direkt mit einem ausführlichen Gameplay-Reveal nach.

Und der hatte es absolut in sich und dürfte Outlaws auf vielen Wunschlisten ganz nach oben katapultiert haben. Ihr schlüpft in die Rolle von Gaunerin Kay Vess, die abseits vom Konflikt zwischen Jedi und Sith nach ihrem Platz in der Galaxis sucht. Die Schießereien inklusive Verfolgungsjagd und Flucht in den Weltraum sehen zum Anbeißen gut aus und weckt schon jetzt große Erwartungen.

Forza Motorsport

1:26 Forza Motorsport hat einen Releasetermin und macht GT7 Konkurrenz

Genre: Rennspiel

Rennspiel Release: 10. Oktober 2023

10. Oktober 2023 Plattformen: Xbox Series X/S und PC

Microsoft's exklusive Forza-Serie trat in den vergangenen Jahren vor allem durch die Horizon-Ableger mit Open World und zugänglicherem Racing in den Vordergrund. Forza Horizon 5 erschient 2021, während der letzte Motorsport-Ableger schon knapp sechs Jahren alt ist. 2022 wurde dann mit Forza Motorsport die Rückkehr angekündigt.

Auf dem Xbox Showcase gab es dazu jetzt neue Szenen und Informationen inklsuive Releasetermin. Das Rennspiel überzeugt dabei mit einer herausragenden Grafik, die sich vor Gran Turismo 7 nicht verstecken muss und Sony's Vorzeigeserie sogar überholen könnte.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

2:35 Cyberpunk 2077 - Erstes Gameplay zum Phantom Liberty-DLC

Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 25. September 2023

25. September 2023 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S und PC

Es ist schwer einzuschätzen, welchen Stellenwert Cyberpunk 2077 heute hätte, wenn der Release nicht von technischen Problemen überlagert worden wäre. Die Entwickler*innen von CD Projekt haben das Action-RPG aber nie aufgegeben und über die Jahre mit Updates und Patches zu einem echten Rollenspiel-Highlight entwickelt.

Die Krönung soll im September der umfangreiche Phantom Liberty-DLC werden. Dieser liefert eine komplett neue Geschichte und erweitert Night City um den Distrikt Dogtown. Die Erweiterungen von The Witcher 3 waren alleine größer als manches Hauptspiel und Phantom Liberty soll diese beim Umfang nochmal schlagen. Und dass Cyberpunk einfach erstklassig aussehen kann, muss man wohl niemandem mehr beweisen.

Linda konnte den DLC im Vorfeld der Präsentation schon ausprobieren und verrät euch in ihrer Vorschau, was euch bei der Rückkehr nach Night City erwartet:

Senua's Saga: Hellblade 2

4:16 Senua's Saga: Hellblade 2 - Der neue Trailer von der Xbox Direct

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 2024

2024 Plattformen: Xbox Series X/S und den PC

Schon im Vorfeld des Xbox Games Showcase hatte Microsoft angeteast, dass es neue Infos zum kommenden Action-Adventure Senua's Saga: Hellblade 2 geben würde. Gezeigt wurde dann ein dank Unreal Engine 5 erneut extrem schicker Story-Trailer und der Release-Zeitraum 2024.

Das Sequel vom 2017 erschienenen Hellblade: Senua's Sacrifice dreht sich erneut um Protagonistin Senua und entführt euch ins raue Island, wo ihr erneut gegen Riesen und andere Monster kämpft.

Final Fantasy 7 Rebirth

3:27 Final Fantasy 7: Rebirth zeigt erstmals Open-World-Gameplay

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release: Anfang 2024

Anfang 2024 Plattformen: PS5

In wenigen Tagen erscheint mit Final Fantasy 16 der nächste große Ableger der beliebten RPG-Reihe von Square Enix. Die japanischen Entwickler*innen wagten auf dem Summer Game Fest aber schon mal einen Blick über den Release hinaus und zeigten erste Gameplay-Szenen aus Final Fantasy 7: Rebirth, dem zweiten Teil der FF7 Remake-Trilogie.

Das Action-RPG soll Anfang 2024 für die PS5 erscheinen und führt euch erstmals aus der riesigen Stadt Midgar heraus, in der der erste Remake-Teil angesiedelt war. Erneut wird es Parallelen zur Handlung des Originalspiels geben, die allerdings mit neuen Elementen und Wendungen angereichert werden und so für jede*n etwas neues bietet. Die Spielwelt macht dabei einen richtig guten Eindruck und wir würden am liebsten direkt auf die Chocobo-Farm ziehen.

Ghostrunner 2

1:00 Bombastisches Cyberpunk-Actionspiel bekommt Fortsetzung und wird dank Motorrad noch rasanter

Genre: Jump&Run

Jump&Run Release: 2023

2023 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S und PC

Eine der größten Überraschungen auf dem PlayStation Showcase war die Ankündigung von Ghostrunner 2. Der Vorgänger gilt vor allem optisch als echtes Highlight und Teil zwei scheint hier nochmal eine Schippe draufzulegen.

Während Ghostrunner komplett in einem riesigen Cyberpunk-Turm spielt, erkundet ihr im Sequel auch die Umgebung, was für mehr Abwechslung sorgen dürfte. Das Gameplay bleibt ähnlich rasant und bietet euch mit dem Motorrad eine willkommen Bereicherung.

Clockworld Revolution

2:16 Clockwork Revolution erinnert an Bioshock Infinite und kommt als dickes Game Pass-RPG

Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: TBA

TBA Plattformen: Xbox Series X/S und PC

Neues Futter für den Game Pass wurde mit Clockworld Revolution angekündigt. Das First-Person-RPG erinnert stilistisch an Bioshock Infinite, setzt also auf eine Steampunk-Ästhetik und schicke Schießereien.

Die Story klingt ebenfalls spannend. Ihr reist nämlich durch die Zeit und könnt wichtige Entscheidungen ändern. Zurück in der Gegenwart könnt ihr die Auswirkungen dann sehen und stürzt so beispielsweise die blühende Stadt Avalon ins Chaos. Einen Releasetermin oder -zeitraum gibt es bisher allerdings noch nicht.

Phantom Blade 0

3:41 Phantom Blade 0 ist der heimliche Star des PS5-Showcases: Ghost of Tsushima trifft auf Elden Ring

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: TBA

TBA Plattformen: PS5

Zu guter Letzt hat Sony auf dem hauseigenen Showcase noch das Samurai-Abenteuer Phantom Blade 0 vorgestellt. Das Action-Adventure vom chinesischen Studio S-Game kombiniert chinesische Mythologie, ostasiatische Ästhetik und Steampunk-Elemente mit intensiven Kämpfen.

Angetrieben wird der Titel, der gleichzeitig das Reboot der Mobile-Reihe Phantom Blade darstellt, von der Unreal Engine 5. Dementsprechend hervorragend sehen Umgebungen, Effekte und Charaktermodelle auch aus. Auch hier wurde kein Releasetermin verraten.

Welche Ankündigung der letzten Wochen hat euch am besten gefallen? Welchen Grafikkracher haben wir in unserer Liste vergessen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!