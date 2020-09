20 großartige Spiele mit tollen Namen & wie Ubisoft sie genannt hätte

Auch bei Videospielen geht es oft um den allerersten Eindruck. Wie ist die Grafik? Wie spielt sich das erste Level? Und ebenfalls sehr wichtig: Passt der Name zum Spiel? Den richtigen Namen für ein Spiel zu finden, ist gar nicht so einfach. Immerhin muss er verständlich sein, aber auch einzigartig. Er muss aufregend klingen, aber darf sich nicht auf Schlagworten verlassen.

Immortals: Fenyx Rising ist das neue Action-RPG von Ubisoft, das nicht von ungefähr an einem Mix aus Zelda: Breath of the Wild und AC: Odyssey erinnert. Tobi durfte sogar schon selbst Hand anlegen und bescheinigt dem Spiel jede Menge Potenzial.

Immortals: Fenyx Rising angespielt - Hat hier jemand Zelda: BotW gesagt?

Nur eine Sache stört aber: der furchtbar generische und austauschbare Name.

Aus Gods & Monsters hat Ubisoft also das nichtssagende Immortals: Fenyx Rising gemacht. Eine Namenswahl, die eher an wenig aufwändige Mobile-Spiele erinnert oder aus den düstersten PS2-Zeiten zu stammen scheint. Eigentlich kann Ubisoft das sehr viel besser (Assassin's Creed ist ein sehr guter Name für die Reihe dahinter), aber hier ging irgendwo etwas schief.

20 Ubisoft-Namen für großartige Spiele

Und das hat uns dazu inspiriert, die Frage zu stellen: Wie würden wohl andere gute bis sehr gute Spiele heißen, wenn Ubisoft den Namen hätte auswählen dürfen. Unsere (nicht ganz so ernst gemeinte) Liste findet ihr hier:

Aber denkt bitte dran, wir machen nur ein bisschen Spaß.

Horizon Zero Dawn -) Mecha-Dawn Hunting Ground The Legend of Zelda: Breath of the Wild -) Kokiri Boy Unleashed God of War -) Spartan Viking Ultimate The Last of Us 2: Part 2 -) Zombie-Dystopia Slasher: Part 2 Uncharted 4: A Thief's End -) Adventure Joe: Pirates Gold GTA 5 -) Gangstar's Paradise: Los Angeles The Elder Scrolls 5: Skyrim -) Ancient Story RPG: Winterland The Witcher 3: Wild Hunt -) Monster Magickus 3 Nier: Automata -) RoboHeart Rocket League -) SocCar: Rocket Power Mass Effect 3 -) Space Odyssey: Galaxy Wars Dark Souls -) Forsaken Knights: Redemption Minecraft -) BlockBuilder Unlimited Diablo 3 -) Hell Slayer 3: Reckoning Batman: Arkham City -) Crime Fighter: Dark Night Red Dead Redemption 2 -) Wild West Frontier: Revenge 2 Ghost of Tsushima -) Samurai: The Mongol Invasion Resident Evil 2 -) Zombie City: Infection Final Fantasy 7 -) Fantasy Saga 7: The Rebel Boy & the mysterious Flowers Animal Crossing -) Island Escape: Live your Life

Welche furchtbaren Namen für tolle Spiele fallen euch noch ein?