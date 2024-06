GTA 6, Nintendo Switch 2 und mehr - 2025 wird endlich wieder ein gutes Spielejahr und ich freue mich wie ein Schnitzel

GTA 6 und mehr - 2025 verspricht wieder jede Menge Blockbuster.

Hach, wie schön war eigentlich das Spielejahr 2023? Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, Diablo 4, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Marvel's Spider-Man 2, und und und. Im vergangenen Jahr hagelte es so viele Blockbuster und Titel mit 90er- Wertungen, dass ich meinen "Pile of Shame" heute immer noch nicht ganz abgearbeitet habe. Ein echtes Luxusproblem.

2024 - ein bislang maues Spielejahr

Deshalb kann ich es verschmerzen, dass der Release-Kalender 2024 im direkten Vergleich etwas dünner ausfällt und die ganz großen Blockbuster – zumindest bislang – ausbleiben. Auch wenn speziell der PlayStation-Fan in mir natürlich trotzdem ein kleines Tränchen verdrückt.

In diesem Jahr wird es nämlich mit Ausnahme von Astro Bot kein großes PS5-Exclusive von einem der PlayStation Studios geben. Ghost of Tsushima 2? Eine neue IP von Naughty Dog oder gar The Last of Us Part 3? Spiele dieser Größenordnung hat Sony 2024 nicht im Ärmel. Kollege Dennis schreibt an anderer Stelle, dass sich das Unternehmen bei seiner Veröffentlichungsstrategie mächtig verzockt hat, seine Kolumne lest ihr hier:

Auch bei Nintendo sieht's in diesem Jahr eher mau aus. Immerhin bekommen wir mit Zelda: Tears of Wisdom ein vielversprechendes Spin-Off mit Zelda in der Hauptrolle spendiert. Und Mario-Fans dürfen sich mit Mario & Luigi Brothership auf einen brandneuen Serienteil sowie auf einen frischen Mario Party-Ableger freuen. Von weiteren Switch-Highlights fehlt bislang jede aber Spur. Metroid Prime 4 kommt nicht mehr in diesem Jahr, und ein neues 3D-Mario ist knapp sieben Jahre nach dem Release von Super Mario Odyssey längst überfällig.

Bei Microsoft sieht es First-Party-technisch am besten aus. 2024 sollen mit Avowed und Indiana Jones und der Große Kreis noch mindestens zwei potenzielle Highlights erscheinen.

Die Gründe für die Release-Flaute sind vielfältig. Die Corona-Pandemie hat tiefe Spuren in der Gaming-Industrie hinterlassen, die weltweite Inflation treibt die Kosten für die Produktion von AAA-Titeln in die Höhe, und zahlreiche Entwicklerstudios sind von Massenentlassungen betroffen.

2025 ist vollgestopft mit vielversprechenden Titeln

Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Denn 2025 wird ein Spielejahr, auf das ihr euch freuen könnt!

Werfen wir doch mal einen Blick auf die fürs kommende Jahr geplanten Games:

Und als wäre das nicht genug, soll (Stand jetzt) Anfang des nächsten Jahres die "Nintendo Switch 2" erscheinen, mit der das japanische Unternehmen wie wie schon bei der ersten Switch im Jahr 2017 hoffentlich wieder ein starkes Launch-Lineup auffährt.

Hier findet ihr übrigen alle Releases im Jahr 2025 für PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch:

Natürlich sind Verschiebungen nicht ausgeschlossen, lässt mich der Blick auf die geplanten Highlights fürs kommende Jahr bereits aufgeregt mit den Füßen scharren. Und das Schöne: Bei einer solch breiten und vielfältigen Auswahl ist sicherlich für alle etwas dabei! Langeweile dürfte 2025 also sehr wahrscheinlich nicht aufkommen.

Langeweile habe ich zumindest aber auch jetzt nicht. Mein "Pile of Shame" ist ja groß genug...