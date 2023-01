Jetzt doch: Halo wechselt nicht den Entwickler - für euch die richtige Entscheidung?

Die Massenentlassung bei Microsoft bleibt ein großes Thema. Es wurden insgesamt 10.000 Mitarbeitende entlassen, die sich auch auf die unterschiedlichen Entwicklerstudios aufteilen, die Microsoft in den vergangenen Jahren aufgekauft hat. Darunter befindet sich auch das Entwicklerteam von 343 Industries, die durch die Halo-Reihe bekannt wurden und zuletzt Halo Infinite entwickelt haben.

Durch die Entlassungen kam das Gerücht auf, 343 Industries müsse die Entwicklung von Halo-Spielen zukünftig abgeben. Wir sich jetzt durch ein offizielles Statement zeigt, ist das allerdings nicht der Fall. Für euch die richtige Entscheidung? Das wollen wir zum Ende des Artikels von euch wissen!

343 Industries bleibt Halo-Entwicklerteam

Woher stammte das Gerücht? Halo-Leaker Bathrobe Spartan ist zu Ohren gekommen, dass 343 Industries nicht länger eine aktive Rolle bei der Entwicklung von Halo-Titeln spielen wird. Vielmehr sollte die Entwicklung in die Hände von Third Party-Studios gelegt werden. Der Grund dafür sei die Massenentlassung, die das Studio auf ein Drittel der ursprünglichen Belegschaft schrumpfen lässt:

Doch entgegen des Gerüchtes hat 343 Industries in einem Tweet ein Statement von Studio-Chef Pierre Hintze veröffentlicht, in dem er dementiert, nicht mehr an der Entwicklung von zukünftigen Halo-Spielen beteiligt zu sein. Vielmehr wird das Team sowohl jetzt als auch in der Zukunft weiterhin Halo entwickeln:

Darin eingeschlossen sollen nicht nur die „epischen Geschichten“, sondern auch der Multiplayer sein. Es ist also Stand jetzt ausgeschlossen, dass 343 Industries auch nur Teile der Entwicklung an Halo auslagern wird.

Das neuste Werk von 343 Industries ist der Forge-Modus für Halo Infinite:

25:41 Halo Infinite-Video zeigt neuen Modus: So baut ihr Maps und neue Modi

Hätte ein neues Entwicklerteam die Probleme von Halo behoben?

Da die Entwicklung nun weiterhin in der Hand von 343 Industries liegt, müssen sie sich auch mit den Problemen und der Kritik der Fans beschäftigen, die Halo Infinite schon vor dem Launch hatte. Das Spiel erschien im Dezember 2021 nach über einjähriger Verschiebung und kann auch bis heute nicht die Inhalte liefern, die Fans sich vom Online-Shooter gewünscht hätten.

Was ist das Problem? Halo Infinite hat nach wie vor wenig Maps und hat sogar den geplanten Splitscreen-Modus gestrichen, den viele sich gewünscht hätten. Außerdem erscheinen bereits geteaserte Waffen erst später und auch die zweite Season zieht sich nun länger als ursprünglich geplant.

Deshalb wollen wir von euch wissen: Hätte es der Halo-Reihe gut getan, in die Hände eines anderen Entwicklerstudios gelegt zu werden? Oder seid ihr zufrieden damit, dass 343 Industries auch weiterhin die Flagge bei der Entwicklung von Halo-Titeln oben halten wird? Verratet uns in den Kommentaren, was ihr vom Statement des Entwicklerstudios haltet.