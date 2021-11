Animal Crossing: 8 Charaktere, die in Update 2.0 endlich zurückkehren

Animal Crossing: New Horizons bekommt am 05. November endlich das mit Spannung erwartete Update 2.0. Mit diesem kehren aber auch einige altbekannte Charaktere zurück, wie die Baristataube Kofi. Wen ihr sonst noch alles treffen könnt, wir verraten es euch.

Björn & Rosina

Erster Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tiere: Alpakas

Alpakas Job: Händlerin/Handwerker

Das sind Björn und Rosina: Die beiden Alpakas waren bereits in New Horizons und standen Model für ihre Hochzeitsfotos. Jeden Juni im Jahr wird nämlich die Hochzeitssaison mit einem eigenen Event gefeiert.

Das machen sie jetzt in Update 2.0: Björn und Rosina finden sich jetzt auch auf Harveys Plaza ein und haben ihren eigenen Wohnwagen. Björn ist nämlich begabter Handwerker und hilft euch dabei, Gegenstände mit mehreren Designs anzupassen, die das sonst nicht ermöglichten. So kommt ihr ohne Probleme an alle Farbvarianten von Nook Shopping-Gegenständen wie dem Leuchtturm.

Käpten

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Kappa

Kappa Job: Seefahrer/Busfahrer/Taxifahrer

Das ist Käpten: Der liebevolle Kappa mag nichts lieber als mit irgendetwas zu fahren. Am wohlsten fühlt er sich aber in seiner Jolle mit der er euch in New Leaf auf die Insel seiner Familie bringt, um exotische Früchte zu sammeln und Minispiele zu spielen.

Das macht er in New Horizons: Käpten ist zurück mit seiner geliebten Jolle und bringt euch auf entfernte Inseln. Aber dieses Mal geht es nicht zu seiner Familie sondern auf komplett neuen Meileninseln. Ihr müsst ihm dafür auch 1000 Nook-Meilen pro Fahrt bezahlen, dürft dafür aber auch einem Konzert seiner beliebten Seefahrer-Songs beiwohnen.

Karlotta

Erster Auftritt: Animal Crossing: Happy Home Designer

Animal Crossing: Happy Home Designer Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Otter

Otter Job: Einrichtungs-Expertin

Das ist Karlotta: Sie wurde in Happy Home Designer das erste Mal eingeführt und ist Mitarbeiterin bei ImmoNook. Sie leitet die Spieler*innen durch das Einrichten von Häusern und gibt dazu Tipps.

Das macht sie in New Horizons: Karlotta ist Teil des neuen DLCs Happy Home Paradise. Sie sorgt dafür, dass die Urlauber auf der Insel ein eigenes Zuhause bekommen und sie ist gleichzeitig eure Vorgesetzte. Zusammen mit ihr gestaltet ihr die Traumhäuser der süßen Tiere.

Kofi

Erster Auftritt: Animal Crossing: Wild World

Animal Crossing: Wild World Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Taube

Taube Job: Barista

Das ist Kofi: Die Taube Kofi arbeitet als Barista in ihrem eigenen Café. Das ist je nach Teil entweder im Museum integriert (Wild World, Let's Go to the City) oder ein eigenes Gebäude (New Leaf). Im letzten Ableger konnte man dort sogar in einem Minispiel einen Nebenjob annehmen.

Das macht er in New Horizons: Er ist wieder der Betreiber des Cafés. Dieses Mal findet er erneut seinen Platz im Museum und errichtet dort sein "Café Taubenschlag". Schaut also bei ihm vorbei, wenn ihr das Bedürfnis nach feinsten Röstaromen habt.

Smeralda

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Panther

Panther Job: Wahrsagerin

Das ist Smeralda: Sie ist die Wahrsagerin der Reihe und sagt euch jeden Tag eure Zukunft voraus.

Das macht sie in New Horizons: Smeralda kehrt als Teil von Harveys Plaza zurück. Von ihrem Wohnwagen aus sagt sie gegen ein kleines Entgelt eure Zukunft voraus.

Törtel

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Schildkröte

Schildkröte Job: Pensionierter Bürgermeister

Das ist Törtel: Die rüstige Schildkröte war vor New Leaf stets der Bürgermeister der Stadt. Mit New Leaf ist er in Rente gegangen und hat seinen Job den Spieler*innen überlassen.

Das macht er in New Horizons: Er ist einer der Charaktere, die sich auf Harveys Plaza tummeln. Seine Rolle ist noch nicht ganz bekannt, aber er scheint derjenige zu sein, der euch den Schrank schenkt, mit dem ihr von überall auf eurer Insel auf euer Lager zugreifen könnt.

Trude

Erster Auftritt: Animal Crossing: Wild World

Animal Crossing: Wild World Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Pudel

Pudel Job: Friseurin

Das ist Trude: Der Pudel hat den Friseursalon Shampudel geleitet und zufällige Frisuren basierend auf Antworten auf ihre Fragen geschnitten.

Das macht sie in New Horizons: Da haben wir die Rechnung ohne Nintendo gemacht. In unserer Einschätzung, welche Charaktere wir noch vermissen, haben wir Trude komplett ausgeschlossen, da wir mittlerweile selbst die Frisur unserer Figur auswählen. Aber tatsächlich ist sie zurück und bringt euch auf Harveys Plaza acht exklusive Haarschnitte bei.

Falls ihr verpasst habt, was euch in Update 2.0 erwartet, dann könnt ihr es hier in aller Ruhe anschauen:

Nicht die einzigen Neuankömmlinge

Am Freitag wird eure Insel bevölkert von neuen Figuren und auch neuen Bewohnern.

Mehr zum Thema Animal Crossing: Alle 16 neuen Bewohner aus Update 2.0 im Überblick

Zusätzlich dazu veröffentlicht Nintendo auch noch den neuen DLC Happy Home Paradise. Dieser kann bereits jetzt vorbestellt werden und gibt euch die Möglichkeit als Teil der Ferienhaus-Agentur den Traumurlaub der süßen Bewohner zu erfüllen. Falls ihr euch fragt, wie ihr euch perfekt auf das Update 2.0 vorbereiten könnt, dann hat GamePro was für euch. Wir geben euch 9 Tipps, wie ihr die Zeit bis Freitag noch überbrücken könnt, um dann in die neuen Inhalte direkt starten zu können.

