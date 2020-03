In Animal Crossing: New Horizons verschwinden im April ein paar Fische und Insekten von der Insel. Der seltene Huchen bringt Spieler, die alle März-Fische fangen wollten, jedoch zur Verzweiflung, weil er einfach nicht an beißen will. Wir haben ein paar Tipps für euch.

Monatswechsel sind in Animal Crossing: New Horizons vor eigentlich spannend, weil mit jedem Monat neue Fisch- und Insektenarten auf unsere Insel kommen. Wer jedoch alle möglichen Tiere und Krabbelwesen fangen möchte, den kann das Monatsende ganz schön stressen, wenn er oder sie noch nicht alle hat. Zum Beispiel im Falle des Huchen, der vielen Spielern einfach nicht an den Haken springen will.

2 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Alle Fische & wann ich sie fangen kann

Huchen fangen leicht(er) gemacht

Wie so viele Fische hat der Huchen nicht nur eine ganz bestimmte Jahreszeit, in der er auftaucht, sondern auch eine Tageszeit und einen Ort.

Monate (nördliche Hemisphäre): Dezember bis März

Dezember bis März Ort: An Klippen

An Klippen Fangzeit: 16:00 - 09:00 Uhr

Um den Huchen also zu erwischen, lauft ihr am besten gegen Nachmittag oder Abend auf dein Plateau (egal ob eines der mittleren oder das höchste) und stellt euch dort an den Ort, an dem der Fluss die Klippe hinunterfließt. Seht ihr dort einen riesigen Schatten, werft eure Angel aus.

3 0 Mehr zum Thema Wie ihr richtig fischt

Aber Achtung: Der Huchen ist sehr selten. Deswegen kann es dauern, bis der dicke Schuppenfreund anbeißt. Damit ihr nicht ewig warten müsst, bis ein neuer Fisch an gleicher Stelle spawnt, könnt ihr auch Köder mitnehmen und ins Wasser werfen.

So bekommt ihr Köder: Die erhaltet ihr entweder im Laden der Nooks oder indem ihr ihn aus Teppichmuscheln craftet. Lauft dazu euren Strand ab und wartet, bis sich im Sand ein Loch auftut, aus dem Wasser spritzt. Grabt dann mit eurer Schaufel und ihr müsstet eine Teppichmuscheln erwischen.

Wenn ihr zur richtigen Zeit mit einem Haufen Ködern bewaffnet seid, dürfte euch der Huchen eigentlich nicht mehr erwischen. Obwohl es wirklich dauern kann, bis er anbeißt. Einer unserer Kollegen hatte auch nach 60 Ködern kein Glück und harrt immer noch aus.

Solltet ihr ebenfalls nur Flussbarsche angeln, könntet ihr natürlich in Betracht ziehen, im April in der Zeit zurück zu reisen um noch schnell einen Huchen abzustauben. Ob ihr das jedoch wirklich tun wollt oder Zeitreisen für euch als schummeln zählen, überlassen wir euch.

0 0 Mehr zum Thema Mit Lormeus mehr an Fischen verdienen

Alle suchen den Huchen

Das Internet sucht ebenfalls nach dem Huchen, der im Englischen Stringfish genannt wird, sorgt auf der ganzen nördlichen Hemisphäre für Groll. Er will einfach niemandem ins Netz gehen (via Polygon).

good morning to everyone except stringfish pic.twitter.com/nE3TVjRRrL — chloe ? (@wisptheghost) March 27, 2020

"Guten Morgen an alle - bis auf den Huchen."

"Um den Huchen zu fangen, muss ich der Huchen werden. Ich bin bereit."

Before and after: another 114 bait down the drain, and still the stringfish eludes me... #AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/ih32TgZjTU — John Ricciardi (@johntv) March 30, 2020

"Vorher und nachher: weitere 114 Köder rausgehauen, und der Huchen macht sich trotzdem rar."

Habt ihr den Huchen schon? Und wie habt ihr ihn gefangen? Schreibt uns bitte auch, wenn ihr ihn nicht bekommen habt, damit unser Redakteur sich nicht so schlecht fühlt.