Animal Crossing 3.0 Hotel freischalten: So holt ihr Käptens Resort auf eure Insel und bekommt alle Features

So schaltet ihr das Hotel und alle seine Features frei.

Animal Crossing: New Horizons 3.0 ist gerade erschienen und bringt mit dem Hotel von Seefahrer Käpten und seiner Frau Lore ein komplett neues Gebäude ins Spiel. Damit das Resort auf eurer Insel erscheint, müssen allerdings ein paar Bedingungen erfüllt sein.

So bekommt ihr das neue Hotel

Damit Käpten sein Business an eurem Pier eröffnet, müsst ihr die Kappa-Schildkröte erst einmal freischalten. Das passiert, sobald der musikalische K.K. in euer Stadt sein erstes Konzert gibt. Dafür braucht ihr wiederum ein Insel-Rating von drei Sternen.

Diese Voraussetzungen müsst ihr erfüllt haben

Ein 3-Sterne-Rating für eure Insel erreichen Das Servicecenter muss ausgebaut sein K.K. ist aufgetreten Melinda informiert euch, dass Bootstouren jetzt verfügbar sind Geht zum Pier und redet mit Käpten

Habt ihr alles erledigt, sollte sich Melinda wieder melden und euch sagen, dass das Hotel auf eurer Insel gebaut wurde. Ihr könnt jetzt wieder zum Pier zurück und es betreten. Um alle Features davon freizuschalten, müsst ihr aber noch ein paar Dinge erledigen.

Das Hotel steht – so schaltet ihr alle Features frei

Redet im Hotel an der Rezeption mit Lore. Sie gibt euch den Auftrag das erste Tutorial-Zimmer im Strand-Stil einzurichten. Erledigt das und kassiert eure ersten 200 Hotel-Tickets als Belohnung. Nun sollte der erste reguläre Gast auftauchen und ihr könnt mit der Dekoration der normalen Räume beginnen.

Es gibt ein Limit: Das Spiel begrenzt die Zimmer, die ihr pro Tag für 200 Hotel-Tickets dekorieren könnt. Ihr werdet also an mehreren Tagen vorbeischauen müssen, wenn ihr die vollen Belohnungen haben wollt.

So könnt ihr an den ersten vier Tagen bis zu zwei Zimmer für 200 Hotel-Tickets einrichten. Insgesamt bietet das Hotel acht Räume an. Ihr könnt also innerhalb von vier Tagen alle Zimmer freischalten und Gäste eintrudeln lassen, was mit der Zeit neue Features freischaltet. Danach bekommt ihr nur noch für ein Zimmer pro Tag 200 Hotel-Tickets.

Welche Zimmer derzeit belegt sind, erfahrt ihr, wenn ihr die Treppe rechts von Lores Schalter nach oben geht. Wenn mal ein Platz leer ist, könnt ihr auf eurer Insel nach Touristen Ausschau halten. Diese könnt ihr ansprechen und falls sie noch kein Zimmer haben, vermittelt ihr sie weiter – wofür ihr 50 Hotel-Tickets bekommt.

Weitere Hotel-Features:

Kleiderpuppen: Ab Tag 2 könnt ihr Outfits zusammenstellen, die von den Hotelgästen getragen werden

Ab Tag 2 könnt ihr Outfits zusammenstellen, die von den Hotelgästen getragen werden VIP-Zimmer: Mit allen acht Zimmern und ab Tag 5 könnt ihr normale und Amiibo-Charaktere gezielt in euer Hotel als VIP-Gäste einladen.

Mit allen acht Zimmern und ab Tag 5 könnt ihr normale und Amiibo-Charaktere gezielt in euer Hotel als VIP-Gäste einladen. Neue Items: Um für eure Hotel-Tickets die exklusiven Gegenstände zu bekommen, müsst ihr auf der rechten Seite des Hotels mit Bonnie sprechen und die wechselnde Auslage im Blick behalten. Die Auswahl erweitert sich mit jedem neuen Zimmer.

Um für eure Hotel-Tickets die exklusiven Gegenstände zu bekommen, müsst ihr auf der rechten Seite des Hotels mit Bonnie sprechen und die wechselnde Auslage im Blick behalten. Die Auswahl erweitert sich mit jedem neuen Zimmer. Käptens Kiste: Vor dem Hotel könnt ihr in der Kiste neben Käptens Boot Items abgeben, um zusätzliche Hotel-Tickets zu verdienen. Welche Gegenstände gefragt sind, seht ihr, wenn ihr mit der Box interagiert.

Damit habt ihr alle wichtigen Infos, um das Hotel zu betreiben. Mit der Zeit sammelt ihr Hotel-Tickets und erweitert somit euer Sortiment an Gegenständen, mit denen ihr euer Deko-Herz in den verschiedenen Zimmer aufgehen lassen könnt.

Was denkt ihr: Gefällt oder euch das neue Hotel-Feature von Update 3.0?