Animal Crossing-Fan zeigt einen beeindruckend aussehenden Grund, warum man auf das Museums-Upgrade verzichten sollte

Ein Animal Crossing-Fan ist so kreativ, dass er bewusst auf ein eigentlich wertvolles Upgrade zu Beginn des Spiels verzichtet.

19.01.2026 | 06:30 Uhr

Der Grund ist in Animal Crossing natürlich Style - was sonst? (Bild: © Reddit josefugly) Der Grund ist in Animal Crossing natürlich Style - was sonst? (Bild: © Reddit / josefugly)

Wenn ihr in Animal Crossing: New Horizons das Museum ausbaut, bekommt ihr dadurch eine Menge Vorteile. Allen voran ist natürlich die Möglichkeit, die Sammlungen zu vervollständigen und als Belohnung die Bastelanleitungen für goldene Werkzeuge zu kassieren. Ein Fan bringt nun aber ein gutes Argument, um auf das wichtige Upgrade zu verzichten.

Animal Crossing-Fan baut beeindruckende Ausgrabungsstätte

Das Argument, auf die Verbesserungen zu verzichten, ist die Dekoration eurer Insel. Ohne Upgrade ist das Museum zu Beginn lediglich ein Zelt. Das macht sich der Redditor josefugly zu Nutze und verwendet es als Bauteil einer besonders schick aussehenden Ausgrabungsstätte:

Das Museum befindet sich dabei auf der zweiten Ebene der Insel. Ohne externe Hilfe könnt ihr das also nicht nachbauen. Der Redditor schreibt, dass ihm dafür eine befreundete Person eine Leiter gebracht hat, damit er es eine Ebene höher platzieren konnte.

Ist das Eugens Zelt einmal platziert, lässt sich der Ort nicht mehr ändern – außer, ihr verbessert das Museum und dafür müsst ihr auf den einzigartigen Look verzichten.

Video starten 12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Wenn euch die kreative Ausgrabungsstätte beeindruckt und ihr sie nachbauen wollt, haben wir gute Nachrichten. In einem Kommentar erörtert der Redditor, welche Bauteile er dafür verwendet hat.

Das ist die umfangreiche Liste:

  • Eisen-Holz-Werkbank
  • Werkzeugregal
  • Campingtisch
  • Werkzeugkasten
  • Bücherstapel
  • Altpapierbündel
  • Holzkiste
  • Holzschild
  • Holzschemel
  • Fass
  • Blecheimer
  • Staubwedel
  • Schrottradio
  • Bernstein
  • Ammonit
  • Archaeopteryx
  • Eusthenopteron
  • Unbewertete Fossilien
  • Bewertete Fossilien (Fallen gelassen, nicht platziert)
  • Komplettes T-Rex-Fossil: Schädel, Schwanz und Torso
  • Schubkarre
Animal Crossing: New Horizons - Woah, die Switch 2-Edition hat doppelt so schnelle Ladezeiten wie die Switch 1-Version
von Linda Sprenger
Animal Crossing: Käpten freischalten und wieso er nicht da ist
von Sebastian Zeitz

Nicht-Ausbau lohnt sich nicht auf eurer Hauptinsel

Der Redditor hat die Idee auf seiner Zweitinsel umgesetzt. Das ist ein kleines, aber feines Detail, denn für eure Hauptinsel lohnt sich das Vorhaben wahrscheinlich nicht.

Ihr könnt die Insekten-, Fische-, Fossilien- und Kunstwerke-Sammlungen nur vervollständigen, wenn ihr das Museum ausgebaut habt. Als Belohnung wirken dann die wertvollen goldenen Werkzeuge und schicke Lithografien, die ihr in Form von Bildern aufhängen könnt.

Wie ihr das Museum ausbauen könnt, seht ihr im folgenden Guide:

Museum-Upgrade in Animal Crossing: So erweitert ihr das Gebäude
von Sebastian Zeitz
Museum-Upgrade in Animal Crossing: So erweitert ihr das Gebäude

Ferner schaltet ihr nur mit einem verbesserten Museum das Café Taubenschlag frei, das schon seit jeher zur Reihe gehört. Dafür müsst ihr je einen Fisch, ein Meerestier, ein Insekt, ein Fossil und ein Kunstwerk spenden. Zusätzlich dazu muss der singende Hund K.K. eure Insel das erste Mal besucht haben.

Was haltet ihr von der Idee, mit der Ur-Version des Museums zu arbeiten und damit ein schickes Deko-Element auf der Insel zu erschaffen?

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons

Genre: Simulation

Release: 20.03.2020 (Switch)

