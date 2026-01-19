Animal Crossing-Fan zeigt einen beeindruckend aussehenden Grund, warum man auf das Museums-Upgrade verzichten sollte

Der Grund ist in Animal Crossing natürlich Style - was sonst? (Bild: © Reddit / josefugly)

Wenn ihr in Animal Crossing: New Horizons das Museum ausbaut, bekommt ihr dadurch eine Menge Vorteile. Allen voran ist natürlich die Möglichkeit, die Sammlungen zu vervollständigen und als Belohnung die Bastelanleitungen für goldene Werkzeuge zu kassieren. Ein Fan bringt nun aber ein gutes Argument, um auf das wichtige Upgrade zu verzichten.

Animal Crossing-Fan baut beeindruckende Ausgrabungsstätte

Das Argument, auf die Verbesserungen zu verzichten, ist die Dekoration eurer Insel. Ohne Upgrade ist das Museum zu Beginn lediglich ein Zelt. Das macht sich der Redditor josefugly zu Nutze und verwendet es als Bauteil einer besonders schick aussehenden Ausgrabungsstätte:

Das Museum befindet sich dabei auf der zweiten Ebene der Insel. Ohne externe Hilfe könnt ihr das also nicht nachbauen. Der Redditor schreibt, dass ihm dafür eine befreundete Person eine Leiter gebracht hat, damit er es eine Ebene höher platzieren konnte.

Ist das Eugens Zelt einmal platziert, lässt sich der Ort nicht mehr ändern – außer, ihr verbessert das Museum und dafür müsst ihr auf den einzigartigen Look verzichten.

Wenn euch die kreative Ausgrabungsstätte beeindruckt und ihr sie nachbauen wollt, haben wir gute Nachrichten. In einem Kommentar erörtert der Redditor, welche Bauteile er dafür verwendet hat.

Das ist die umfangreiche Liste:

Eisen-Holz-Werkbank

Werkzeugregal

Campingtisch

Werkzeugkasten

Bücherstapel

Altpapierbündel

Holzkiste

Holzschild

Holzschemel

Fass

Blecheimer

Staubwedel

Schrottradio

Bernstein

Ammonit

Archaeopteryx

Eusthenopteron

Unbewertete Fossilien

Bewertete Fossilien (Fallen gelassen, nicht platziert)

Komplettes T-Rex-Fossil: Schädel, Schwanz und Torso

Schubkarre

Nicht-Ausbau lohnt sich nicht auf eurer Hauptinsel

Der Redditor hat die Idee auf seiner Zweitinsel umgesetzt. Das ist ein kleines, aber feines Detail, denn für eure Hauptinsel lohnt sich das Vorhaben wahrscheinlich nicht.

Ihr könnt die Insekten-, Fische-, Fossilien- und Kunstwerke-Sammlungen nur vervollständigen, wenn ihr das Museum ausgebaut habt. Als Belohnung wirken dann die wertvollen goldenen Werkzeuge und schicke Lithografien, die ihr in Form von Bildern aufhängen könnt.

Wie ihr das Museum ausbauen könnt, seht ihr im folgenden Guide:

Ferner schaltet ihr nur mit einem verbesserten Museum das Café Taubenschlag frei, das schon seit jeher zur Reihe gehört. Dafür müsst ihr je einen Fisch, ein Meerestier, ein Insekt, ein Fossil und ein Kunstwerk spenden. Zusätzlich dazu muss der singende Hund K.K. eure Insel das erste Mal besucht haben.

Was haltet ihr von der Idee, mit der Ur-Version des Museums zu arbeiten und damit ein schickes Deko-Element auf der Insel zu erschaffen?