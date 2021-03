Animal Crossing: Neues Update bringt umstrittenen Häschentag zurück und vieles mehr

Nintendo hat ein weiteres umfangreiches Gratis-Update für Animal Crossing: New Horizons angekündigt, das in Kürze aufschlagen soll. Hier findet ihr alle Inhalte und wichtigen Infos zum neuen Patch.

Wann erscheint das neue New Horizons-Update? Am 18. März 2021. GamePro gibt euch Bescheid, sobald ihr euch das Update auf eure Nintendo Switch herunterladen könnt.

Das Osterevent "Häschentag" kehrt zurück

Was ist der Häschentag? Auch 2021 findet der Häschentag wieder statt und das kommende Update bereitet das Spiel darauf vor. Bereits zu Ostern im letzten Jahr ließ uns der Häschentag auf unseren Inseln fleißig Eier sammeln, die wir dann beim Hasen Ohs gegen saisonale Items eintauschen konnten. Eier ließen sich damals unter anderem beim Angeln oder Graben finden. Wir gehen davon aus, dass es diesmal ähnlich verlaufen wird.

Im letzten Jahr kam der Häschentag allerdings nicht bei allen gut an: Der größte Kritikpunkt der Fans? Die Rate, in der Ostereier anfangs auf eurer Insel auftauchen konnten, war viel zu hoch und musste in einem späteren Update sogar generft werden. Wer zu Beginn des Events einfach nur Angeln wollte, fing mehr Eier als Fische. Das war natürlich insbesondere für all diejenigen nervig, die nach einem besonders seltenen Fisch gejagt haben. Bleibt zu hoffen, dass Nintendo beim diesjährigen Event die Balance beibehält und uns nicht mit Eiern überhäuft.

Kollege Dennis Michel beschrieb es damals in seiner Kolumne, was am Häschentag so ärgerlich war:

Start des Events diesmal: Ab 28. März 2021 könnt ihr auf eurer Insel Eier suchen und sie am 4. April bei Ohs gegen Belohnungen eintauschen. Zudem gibt's in Nooks Laden zusätzliche Oster-Items zu kaufen.

Hinweis: Ihr benötigt das am 18. März erscheinende Update, um dann später am Event teilnehmen zu können.

Die Design-App wird aktualisiert

Außerdem könnt ihr euch über zwei Upgrades der Design-App freuen, die ihr euch im Spiel einfach über das Nook-Portal im Servicecenter laden könnt:

Profi-Edition + bringt euch vier neue Profi-Design-Stile und 100 neue Speicherplätze für eure Kreationen (50 eigene Designs und 50 Profi-Designs)

und 100 neue Speicherplätze für eure Kreationen (50 eigene Designs und 50 Profi-Designs) Fügt das Designtausch-Terminal in der Schneiderei direkt zu eurer Design App dazu -Diese Quality of Life-Änderung dürfte euch eine Menge Zeit sparen: Damit könnt ihr nämlich zu jeder Zeit auf die hochgeladenen Community-Designs zugreifen oder eigene updloaden und müsst dafür nicht jedes Mal zum Schneider rennen

Neue saisonale Items

Das Update bringt außerdem neue saisonale Items, passend zum Frühling. Diese könnt ihr dann für begrenzte Zeit bei NookShopping und in der Schneiderei erwerben:

Pupskissen : erhältlich vom 26. März bis 1. April

: erhältlich vom 26. März bis 1. April Abschlussballkleidung und -Gegenstände : erhältlich vom 1. bis 30. April

: erhältlich vom 1. bis 30. April Forsythienbaum : erhältlich vom 15. bis 22. April

: erhältlich vom 15. bis 22. April cooler Globus: erhältlich vom 15. bis 22. April

Weitere kleinere Änderungen und Neuerungen

Geschenk zum Update : Mit dem neuesten Patch erhaltet ihr einen Geburtstagskuchen zum einjährigen Jubiläum von AC: NH

: Mit dem neuesten Patch erhaltet ihr einen Geburtstagskuchen zum einjährigen Jubiläum von AC: NH Neues Item für Switch Online-Mitglieder: Nach dem Update können alle Mitglieder des kostenpflichtigen Nintendo Switch Online-Service eine Nintendo Switch Lite als Item im Spiel bei Nook-Shopping bestellen

Nach dem Update können alle Mitglieder des kostenpflichtigen Nintendo Switch Online-Service eine Nintendo Switch Lite als Item im Spiel bei Nook-Shopping bestellen Verdient Nook-Punkte über die NookLink-App: Die NookLink-App wird laut Nintendo im März ebenfalls aktualisiert. Danach könnt ihr dort täglich Nook-Punkte sammeln und damit Items im Spiel freischalten.

Die NookLink-App wird laut Nintendo im März ebenfalls aktualisiert. Danach könnt ihr dort täglich Nook-Punkte sammeln und damit Items im Spiel freischalten. Bewohner im Sanrio-Design erscheinen am 18. März: Diese erhaltet ihr, wenn ihr die sechs amiibo-Karten aus der Sanrio-Collaboration einlest.

Und zu guter Letzt hat Nintendo den "Animal Crossing: New Horizons Inselpräsentator" vorgestellt. Ab dem 24. März könnt ihr eure New Horizons-Screenshots und -Videos auf euer Smartphone übertragen und von dort aus auf die Inselpräsentator-Seite laden. Dort wiederum könnt ihr digitale Poster erstellen und eure Insel zur Schau stellen.

Auf welche Neuerung freut ihr euch besonders. Und: Hat euch der Häschentag im letzten Jahr gefallen und werdet ihr jetzt wieder daran teilnehmen?