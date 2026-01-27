Animal Crossing-Spielerin ist unzufrieden, weil Hotelgäste nicht auf die Insel ziehen können – also kidnapped sie kurzerhand einen süßen Pinguin

Weil Hotelgäste immer wieder abreisen, greift eine Spielerin zu unmoralischen Mitteln.

Mit dem neuen 3.0 Update für Animal Crossing: New Horizons hat das beliebte Switch-Exklusive nach langer Zeit mal wieder viele neue Inhalte bekommen. Dazu gehört auch das Hotel, das in der Community sehr gut ankommt. Allerdings stören sich viele an der Tatsache, dass wir Hotelgäste nicht fest auf unsere Insel ziehen lassen können. Das bringt einige Spieler*innen dazu, sagen wir mal, besonders "kreativ" zu werden.

Fans wünschen sich ein wichtiges Feature für das Hotel

Stellt euch vor, ihr seid schon seit einer Weile auf der Suche nach dem oder der einen Bewohner*in für eure Insel, habt aber einfach kein Glück. Dann errichtet ihr das neue Hotel, Urlauber*innen werden angelockt und endlich landet der gewünschte Charakter bei euch.

Eine super Sache, doch dummerweise gibt es aktuell keine Möglichkeit, Besucher*innen auf Dauer an unsere Insel zu binden, die Freude bleibt also nur für kurze Zeit. So erlebte es auch eine Spieler*in, die Besuch von der Pinguin-Dame Aurora bekam.

Allerdings lässt sie nichts unversucht und beschließt, zu "drastischen" Mitteln – genauer genommen einer Schaufel – zu greifen. Damit buddelt sie einen Kreis aus Löchern, in dem sie Aurora einsperrt. Im Video könnt ihr es sehen:

Die Szene ist ziemlich witzig und natürlich ist das alles nicht ganz ernst gemeint (und funktioniert auch nicht nachhaltig). Nach einem Blick in die Kommentare wird allerdings schnell klar, dass sie nicht die Einzige ist, die sich darüber ärgert, dass Hotelgäste nicht auf die Insel ziehen können.

"Dass man keine Touristen einladen kann, ist das Dümmste überhaupt." schreibt etwa jemand und bekommt dafür enorme Zustimmung. Viele wünschen sich schlicht ein Feature, das es uns ermöglicht, Hotelgäste dauerhaft an unsere Insel zu binden.

So bekommt ihr eure gewünschte Nachbarschaft

Die Jagd nach den richtigen Bewohner*innen ist für viele Spieler*innen mindestens genauso wichtig wie das Gestalten der eigenen Insel. Klar, immerhin möchten wir entscheiden, mit wem wir hier zusammenleben. Das geht dann sogar so weit, dass besonders beliebte "Dreamies" – wie sie von der Community genannt werden – für horrende Summen an Sternis und Meilentickets gehandelt werden.

Das passiert allerdings über externe Seiten, wie Nookazon und Reddit oder auch in entsprechenden Discord-Communitys. Wenn wir nicht auf die inoffiziellen Handelsmöglichkeiten zurückgreifen wollen, brauchen wir schlicht Glück, um die gewünschten Personen für unsere Insel zu gewinnen – haben wir das nicht, schauen wir in die Röhre. Wir können das unmoralische Handeln der Spielerin also durchaus nachvollziehen.