Animal Crossing: Keine Axt bekommen? So umgeht ihr den nervigen Bug

Animal Crossing: New Horizons nimmt euch zu Beginn an die Hand und bietet jeden Tag mehrere Aufgaben, die ihr erledigen müsst. Für eine davon braucht ihr auch eine Axt, die ihr dafür als Rezept geschenkt bekommt. Aber durch einen Bug kann es passieren, dass ihr einfach keine Anleitung erhaltet und dann auch keine Bäume fällen könnt. Wir sagen euch, wie ihr das Problem umgeht.

Kein Wackelaxt-Rezept bekommen und so holt ihr es euch trotzdem

So läuft es normalerweise ab: Am Anfang der ersten Tage bekommt ihr von Tom Nook den Auftrag ein paar Items zu basteln. Nach und nach kommen so immer mehr Rezepte dazu, darunter auch die Wackelaxt. Bastelt ihr das Rezept nach, könnt ihr Bäume fällen, um Holz zu sammeln. Genau das braucht ihr auch für eine Aufgabe, die ihr normalerweise dann ganz einfach erledigen könnt.

So läuft es mit Bug: Normalerweise ist hier ein wichtiges Stichwort. Denn schon seit dem Release des Spiels existiert dieser Fehler und Nintendo hat ihn nicht behoben. Es kann nämlich vorkommen, dass beim zweiten Charakter kein Rezept für die Axt erscheint – vereinzelt kann das aber auch beim ersten Charakter passieren. Genau das ist nämlich auch einem Redakteur von GamePro nach Update 2.0 passiert. Nun hatte er die Aufgabe von Tom Nook, aber keine Axt zur Hand.

So umgeht ihr das Problem: Natürlich ist das Ganze etwas hinderlich, aber es gibt zwei Wege mit denen ihr doch noch an das Rezept für die Wackelaxt kommt. Beide hängen mit Nooks Laden zusammen:

Spielt mit eurem ersten Charakter solange bis ihr Nooks Laden gebaut habt. Wechselt dann wieder auf den anderen Charakter und kauft dort das Wackelaxt-Rezept.

Geht lokal oder per Internet zu einem Freund oder einer Freundin und kauft euch dort in Nooks Laden das Rezept. (Für die Online-Variante wird eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt)

Kein Holz, kein Nooks Laden: Das größte Problem an der ganzen Sache ist, dass ihr zwar die Aufgabe bekommen könnt, Nooks Laden zu bauen, sie aber nicht abschließen könnt. Denn ihr braucht neben dem Eisenerz auch 30 Holz, 30 Weichholz und 30 Hartholz. Habt ihr den Fehler also wie unser Redakteur beim ersten Charakter, dann seid ihr zwingend auf andere angewiesen, die euch die nötigen Ressourcen schenken.

Bis heute (Stand: Dezember 2021) wurde das Problem seitens Nintendo nicht gelöst.

Wie ihr die weiteren Werkzeuge bekommt, verraten wir euch hier:

Seid ihr schon einmal auf den Bug gestoßen? Habt ihr noch andere Lösungsvorschläge außer die gesamte Insel zu löschen?