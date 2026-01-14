Animal Crossing-Update 3.0 bringt die wohl beste Quality of Life-Änderung seit Launch und Nintendo hat niemandem von erzählt: "Ich schreie!"

Das Animal Crossing: New Horizons-Update 3.0 ist überraschend jetzt schon live und fixt ein altbekanntes Crafting-Problem.

Linda Sprenger
14.01.2026 | 13:50 Uhr

ACNH fixt endlich ein langjähriges Crafting-Problem. ACNH fixt endlich ein langjähriges Crafting-Problem.

Animal Crossing New Horizons-Fans sowie Insel-Neulinge können sich heute gleich doppelt freuen: Nintendo hat das viel gewünschte Update 3.0 nicht nur verfrüht veröffentlicht (heißt: Es ist jetzt schon live!!!), sondern führt damit sogleich eine Änderung ein, die zuvor gar nicht kommuniziert wurde – und auf diese warten Fans schon seit dem Release des Switch- und Switch 2-Titels.

Crafting mit Items direkt aus dem Lager - Jawoll, das geht jetzt

Denn wie erste Fans gerade auf Reddit berichten, wird mit dem heute veröffentlichten Patch 3.0 ein langjähriges Problem gefixt: Das Crafting-System wurde stark überarbeitet und endlich ist es möglich, Items beim Craften direkt aus dem Lager zu nutzen bzw. schon von der Werkbank direkt auf unser Lager zugreifen zu können!

Zuvor mussten wir beim Crafting die benötigen Items stets bei uns im Rucksack tragen und gegebenenfalls ins Lager zurücklaufen und fehlende Ressourcen besorgen, was offensichtlich unfassbar umständlich war.

Video starten 12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Fans fordern die nun mit Update 3.0 eingeführte Quality of Life-Verbesserung bereits seit dem Launch des Insel-Abenteuers im Jahr 2020.

Umso glücklicher ist nun die Community darüber, dass Nintendo diesen Wunsch erhört hat. "Das macht Dinge so viel einfacher", freut sich beispielsweise ein ACNH-Fan auf Reddit. "Halt die Klappe, ich schreie", schreibt ein anderer Fan, der offensichtlich aus dem Häuschen ist.

Was bringt Update 3.0 für Animal Crossing New Horizons außerdem?

  • Neues Hotel, das der Familie von Käpten gehört und dessen Zimmer ihr für Gäste einrichtet
  • Lager kann auf maximal 9.000 Items erweitert werden
  • Kollaborations-Items, etwa LEGO oder Retro-Konsolen – inklusive Spiele-Klassikern, die ihr mit einer aktiven Switch Online-Mitglieddchaft in ACNH zocken könnt
  • Resetti hält Einzug ins Spiel und hilft euch, Inselbereiche aufzuräumen
  • Serenadas neue Traumwelt, die ihr frei gestalten könnt – auch im Koop!
Mehr zu Update 3.0
Animal Crossing-Update 3.0 & Switch 2 Edition: Uhrzeit und Patch Notes zu New Horizons im Live-Ticker
von Maximilian Franke
Animal Crossing: Nintendo schenkt euch zum Launch von Update 3.0 und der Switch 2-Version jetzt wieder ein Goodie
von Eleen Reinke

Und was verbessert sich mit der Switch 2-Edition von ACNH?

  • Verbesserte Grafik
  • 4K-Auflösung (weiterhin 30 fps)
  • Maus-Steuerung (mit Joy-Con 2-Controllern)
  • neues Item "Megafon" lässt euch mit dem Mikrofon der Switch 2 den Namen von Inselbewohnern ausrufen, um sie zu finden
  • Support für Koop mit 12 Spieler*innen gleichzeitig

Wie sieht es bei euch aus: Werdet ihr zum Release von Update 3.0 und der Nintendo Switch 2-Edition eurer Insel in Animal Crossing: New Horizons noch einmal einen Besuch abstatten? Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons

Genre: Simulation

Release: 20.03.2020 (Switch)

