Animal Crossing: New Horizons 3.0 - Tulin + Mineru freischalten: Diese amiibo braucht ihr für die Zelda- und Splatoon-Bewohner

Dank Update 3.0 könnt ihr vier brandneue Bewohner*innen auf eurer Animal Crossing: New Horizons-Insel freischalten. Dabei handelt es sich um zwei Charaktere aus Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sowie zwei Charaktere aus Splatoon 3. Voraussetzung ist jedoch, dass ihr bestimmte Amiibos besitzen und einscannen müsst. Jetzt ist bekannt, welche Figürchen ihr für welche Bewohnerchen benötigt.
Zelda-Charaktere für ACNH freischalten - Mit diesen Amiibos bekommt ihr Tulin und Mineru
Tulin freischalten - Gültige Amiibos
Um Tulin als Bewohner für ACNH zu bekommen, benötigt ihr einen von den unten aufgelisteten Amiibos:
- Link (Super Smash Bros.)
- Toon-Link (Super Smash Bros.)
- Junger Lin (Super Smash Bros.)
- Link (Majora's Mask)
- Link (Skyward Sword)
- Toon-Link (Wind Waker)
- Zelda (Wind Waker)
- Link (Bogenschütze)
- Bokblin
- Daruk
- Revali
- Zelda & Wolkenvogel
- Link (Tears of the Kingdom)
- Ganondorf (Tears of the Kingdom)
- Tulin
- Yunobo
Wo scanne ich Amiibos in ACNH ein? Im Servicecenter von Tom Nook, direkt an der Maschine, an der ihr normalerweise Nook-Meilen einlöst. Genau hier könnt ihr Amiibos einscannen, sobald ihr den Campingplatz feigeschaltet habt.
Mineru freischalten - Gültige Amiibos
Um Mineru als Bewohner für ACNH zu bekommen, benötigt ihr einen von den unten aufgelisteten Amiibos:
- Zelda (Super Smash Bros.)
- Shiek (Super Smash Bros.)
- Ganondorf (Super Smash Bros.)
- Wolf-Link
- Link (Ocarina of Time)
- Link (Twilight Princess)
- Link (The Legend of Zelda)
- Link (Reiter)
- Wächter
- Zelda
- Urbosa
- Mipha
- Link (Link's Awakening)
- Zelda (Tears of the Kingdom)
- Sidon
- Riju
Splatoon-Charaktere für ACNH freischalten - Mit diesen Amiibos bekommt ihr Cece und Viché
Cece freischalten - Gültige Amiibos
Um Cece als Bewohner für ACNH zu bekommen, benötigt ihr einen von den unten aufgelisteten Amiibos:
- Aioli (Splatoon)
- Marina (Splatoon)
- Oktoling-Mädchen (Splatoon)
- Oktoling-Junge (Splatoon)
- Oktoling-Oktopus (Splatoon)
- Oktoling (Blau) (Splatoon)
- Smallfry/Salmini (Splatoon 3)
- Shiver (Splatoon 3)
- Marina (Side Order) (Splatoon)
- Aioli (Alterna) (Splatoon)
- Big Man/Mantaro (Splatoon 3)
Viché freischalten - Gültige Amiibos
Um Viché als Bewohner für ACNH zu bekommen, benötigt ihr einen von den unten aufgelisteten Amiibos:
- Inkling-Mädchen (Super Smash Bros.)
- Inkling-Mädchen (Splatoon)
- Inkling-Junge (Splatoon)
- Inkling-Tintenfisch (Grün) (Splatoon)
- Limone (Splatoon)
- Inkling-Mädchen (Grün) (Splatoon 2)
- Inkling-Junge (Lila) (Splatoon 2)
- Inkling-Tintenfisch (Orange) (Splatoon 2)
- Inkling-Mädchen (Neon-Pink) (Splatoon)
- Inkling-Junge (Neon-Grün) (Splatoon)
- Inkling-Tintenfisch (Neon-Lila) (Splatoon)
- Pearl (Splatoon)
- Inkling (Gelb)
- Frye (Splatoon 3)
- Big Man/Mantaro (Splatoon 3)
- Limone (Alterna)
- Pearl (Side Order)
Habt ihr Amiibos, um die Bewohner freizuschalten oder werdet ihr sie euch vielleicht sogar extra dafür besorgen?
Auf Seite 2 findet ihr eine Liste aller Zelda-Items.
