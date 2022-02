Animal Crossing New Horizons-Frühling: Wann schmilzt endlich der Schnee?

Animal Crossing: New Horizons hat Jahreszeiten wie in der echten Welt. Nur mit viel mehr Schnee, der noch dazu konstant und lange liegen bleibt. Was dazu führt, dass viele Spieler*innen seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr den Boden ihrer Insel gesehen haben, sondern immer nur das relativ eintönige Winterweiß. Dementsprechend sehnsüchtig warten sie auf den Frühling und darauf, dass der Schnee endlich schmilzt.

Animal Crossing: Bald schmilzt endlich der Schnee und Fans können es kaum erwarten

Wann kommt endlich der Frühling? Diese Frage stellen sich auch in diesem Jahr wieder alle, und zwar nicht nur, aber auch in Animal Crossing: New Horizons. Im Spiel liegt seit einiger Zeit sehr viel Schnee und auch wenn es eigentlich noch gar nicht so lange ist, kommt es vielen Spieler*innen wie eine kleine Ewigkeit vor. Aber das Ende naht, und damit auch der Frühling und ein Schmelzen des Schnees.

Am 24./25. Februar schmilzt der Schnee endlich und der Frühling hält Einzug.

Zwischen den beiden Tagen, also genau zum Datumswechsel, nimmt der Winter ein Ende und dann zeigt sich eure Animal Crossing-Insel endlich wieder in gewohntem, frühlingshafteren Gewand. Das heißt, dass ihr dann auch keinen Schnee mehr zu Gesicht bekommt. Stattdessen gibt es wieder grünes Gras, blühende Bäume und mehr.

Endlich wieder richtig farmen: Wenn der Winter dann rum ist, könnt ihr endlich wieder mit dem Gärtnern und Anbauen loslegen. Das könnte insbesondere deswegen sehr reizvoll werden, weil mit dem 2.0-Update jede Menge Möglichkeiten ins Spiel gekommen sind, was das angeht. Zusätzlich lassen sich daraus dann auch noch schmackhafte Mahlzeiten zubereiten.

Im Verlauf des Winters dürften viele Menschen genug Saatgut gesammelt haben, um sofort richtig viel Gemüse anpflanzen zu können, wenn der Schnee endlich mal geschmolzen ist. Das Gärtnern und Anpflanzen von Gemüse hat zwar auch im Winter funktioniert, das sieht aber natürlich nicht richtig aus und ist auch einfach nicht dasselbe.

Womöglich bekommt Animal Crossing: New Horizons noch ein Update im Frühling. Eigentlich soll es offiziell keine größeren neuen Inhalte mehr für das Spiel geben, aber das muss nicht heißen, dass es nicht trotzdem kleinere Neuigkeiten gibt.

Freut ihr euch auch auf so auf den Frühling und darauf, dass der Schnee schmilzt?