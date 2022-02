Animal Crossing: Hinweise auf mögliche Erweiterung von Nooks Laden verdichten sich

In Animal Crossing: New Horizons kann Nooks Laden per Upgrade erweitert werden. Das funktioniert bisher allerdings nur einmal, was ziemlich ungewöhnlich ist. In anderen Animal Crossing-Spielen ging das nämlich eigentlich immer mindestens dreimal. Darum hoffen viele Fans darauf, dass Nooks Laden auch in New Horizons noch weiter ausgebaut werden kann. Die Chancen dafür stehen gar nicht schlecht, wenn wir genauer hinsehen.

Animal Crossing: Nooks Laden könnte noch zwei Erweiterungen bekommen

Darum geht's: Ihr könnt auf eurer Animal Crossing-Insel Nooks Laden eröffnen und den auch noch erweitern. Das hat zur Folge, dass darin mehr Produkte erhältlich sind und das mögen wir natürlich. Wie das funktioniert, lest ihr in diesem GamePro-Artikel:

7 1 Animal Crossing So erweitert ihr Nooks Laden und vergrößert das Sortiment

Aber bisher warten wir vergeblich darauf, dass wir den Laden durch weitere Upgrades noch mehr erweitern dürfen. In früheren Franchise-Titeln war das stets möglich und es deutet auch in Animal Crossing New Horizons einiges darauf hin, dass eine entsprechende Möglichkeit irgendwann noch ins Spiel kommt (via: Mayor Mori auf YouTube).

Die 3 Hinweise auf ein Upgrade für Nooks Laden:

Die Outlines: Wenn ihr Nooks Laden auf eurer Insel platzieren wollt, seht ihr mit Hilfe eines Umrisses den Platz, den der Laden benötigt. Aber der fertige Laden füllt diesen Umriss nie aus, selbst nach der einmaligen Erweiterung. Bei allen anderen Gebäuden und in anderen Spielen der Reihe ist es immer so, dass dieser Umriss die finale Größe des Gebäudes nach allen Upgrades zeigt.

Wenn ihr Nooks Laden auf eurer Insel platzieren wollt, seht ihr mit Hilfe eines Umrisses den Platz, den der Laden benötigt. Aber der fertige Laden füllt diesen Umriss nie aus, selbst nach der einmaligen Erweiterung. Bei allen anderen Gebäuden und in anderen Spielen der Reihe ist es immer so, dass dieser Umriss die finale Größe des Gebäudes nach allen Upgrades zeigt. Datamining-Funde: In den Tiefen des Spielcodes von Animal Crossing: New Horizons verstecken sich offenbar Hinweise auf ein weiteres Upgrade für Nooks Laden. Die Dataminer haben in der Vergangenheit mehrfach Recht behalten und zukünftige Erweiterungen für das Spiel vorhergesagt.

In den Tiefen des Spielcodes von Animal Crossing: New Horizons verstecken sich offenbar Hinweise auf ein weiteres Upgrade für Nooks Laden. Die Dataminer haben in der Vergangenheit mehrfach Recht behalten und zukünftige Erweiterungen für das Spiel vorhergesagt. Inneneinrichtung mit Treppe: Im Inneren des aktuellen Ladens versteckt sich eine Treppe, die nach oben führt. Aber momentan gibt es keine Möglichkeit, die Treppe zu benutzen und auch kein Obergeschoss.

Was spricht dagegen? Nintendo hat eigentlich erklärt, dass Animal Crossing: New Horizons keine größeren Updates mehr erhalten soll. Was natürlich die Frage aufwirft, ob eine Erweiterung von Nooks Laden ein großes Update wäre oder nicht. Das letzte richtig große war Update 2.0, zu dem ihr hier einen Trailer sehen könnt:

Mehr Animal Crossing-News:

Animal Crossing New Horizons könnte durchaus noch kleinere Updates erhalten, die über saisonale Änderungen hinaus gehen. Viele Fans würden sich sicherlich über eine Erweiterung von Nooks Laden freuen. Bis dahin könnt ihr euch aber hier zumindest das Februar-Update für alle Insekten mit Preis und Fundort ansehen.

Was denkt ihr: Glaubt ihr, Nooks Laden wird nochmal erweitert? Und was müsste dann unbedingt enthalten sein?