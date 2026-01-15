Animal Crossing: New Horizons 3.0 - Resetti freischalten: Hier findet ihr den Maulwurf

So schaltet ihr nach Update 3.0 Resetti für Animal Crossing: New Horizons frei.

Update 3.0 für Animal Crossing: New Horizons ist samt Nintendo Switch 2-Edition endlich verfügbar. Der frische Content-Patch bringt unter anderem Resetti ins Spiel – doch wo finden wir den Maulwurf eigentlich auf unserer Insel? Wir erklären's euch.

Resetti in Animal Crossing New Horizons 3.0 finden

Zunächst solltet ihr sicherstellen, dass ihr Update 3.0 für ACNH heruntergeladen und installiert habt, was in der Regel automatisch abläuft. Anschließend müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein, damit Resetti auf eurer Insel auftaucht.

Von diesen Voraussetzungen für Resetti wissen wir bereits:

Es bestehen Beobachtungen in der Community, dass Resetti nur dann auftaucht, wenn ihr eine 3-Sterne-Insel habt . Wie der YouTube-Channel Chrossing Channel in seinem Videoguide erklärt, taucht der Charakter wohl nicht auf 1-Sterne- bzw.- 2-Sterne-Inseln auf.

. Wie der YouTube-Channel Chrossing Channel in seinem Videoguide erklärt, taucht der Charakter wohl nicht auf 1-Sterne- bzw.- 2-Sterne-Inseln auf. Ob sich Resetti tatsächlich auf eurer Insel befindet, wisst ihr nur, nachdem ihr einen Brief von ihm erhalten habt. Schaut also mal in eurem Postkasten nach!

Eine weitere Besonderheit von Resetti: Der Maulwurf ist ein sogenannter "Wandering-Charakter", läuft also frei auf eurer Insel herum.

Habt ihr einen Brief von Resetti erhalten, dann ist er definitiv da! Sucht also nach ihm, er sollte sich an einem zufälligen Ort auf eurer Insel aufhalten. Es ist unwahrscheinlich, dass er sich in einem Gebäude wie dem Servicecenter oder Museum befindet. Er läuft im Freien herum. Community-Mitglieder haben Resetti beispielsweise am Strand, vor dem Hotel oder bei den Klippen gefunden.

Einige Fans haben außerdem beobachtet, dass Resetti nicht am ersten Tag, sondern am zweiten Tag auftaucht.

Wobei hilft euch Resetti? Anders als in früheren Animal Crossing-Teilen schreit euch der cholerische Maulwurf nicht mehr an, weil ihr nicht gespeichert habt, sondern hilft euch seit Update 3.0 nun außerdem dabei, Bereiche eurer Insel von Items, Blumen oder Designs zu befreien. Vor Update 3.0 trat Resetti in New Horizons als Rettungsleiter der Notrettung in Aktion.

Die komplette Liste der Patchnotes und Änderungen, die mit Update 3.0 ins Spiel gekommen sind, findet ihr hier:

Zu den Neuerungen des Updates gehört neben Resetti unter anderem ein Hotel, das der Familie von Käpten gehört und dessen Zimmer ihr für Gäste einrichtet!

Außerdem ist es jetzt endlich möglich, beim Craften direkt auf Ressourcen zuzugreifen, die sich in eurem Lager befinden – eine Quality of Life-Verbesserung, die sich die ACNH-Community bereits seit dem Release des Insel-Abenteuers in Jahr 2020 wünscht.

Seit dem 15. Januar 2026 ist außerdem die technisch bessere Nintendo Switch 2-Edition von Animal Crossing: New Horizons verfügbar.