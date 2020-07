Wer in Animal Crossing: New Horizons im Meer taucht, der kann interessante Meeresbewohner finden. Seit dem Sommer-Update planschen die Spieler*innen des erfolgreichen Titels im Wasser und fördern so die seltsamsten Tiere zutage. Darunter auch den Vampir Squid.

Das Wesen sieht sehr merkwürdig aus, wie ein roter Regenschirm, der im Wasser schwimmt. Er bläst sich auf, um sich vorwärts zu bewegen und verfügt über eine Art Krallen oder Zähne, die ihn sehr bedrohlich wirken lassen. Weil er ein wenig wie ein Vampir aussieht, hat er auch den entsprechenden Namen bekommen.

Im Meer von Animal Crossing: New Horizons gibt es noch mehr zu finden. Wir helfen euch:

Nintendo bedient sich an der echten Tierwelt des Meeres

Nintendo hat sich dieses Wesen aber nicht ausgedacht. Es gibt den Vampir Tintenfisch wirklich und er sieht auch so aus, wie ihr ihn in Animal Crossing: New Horizons vorfindet. Wie sich die echte Version des Vampir Tintenfischs und die Spielversion ähneln, könnt ihr anhand eines Bildervergleichs auf Instagram sehen.

Das Wesen wurde 1898/1899 während der ersten deutschen Tiefsee-Expedition entdeckt und trägt die Bezeichung "Vampyroteuthis infernalis". Sein vollständiger, übersetzter Name lautet "Vampirtintenfisch aus der Hölle", was die ganze Sache noch eine Spur unheimlicher macht.

Der Vampir Squid unterscheidet sich von den anderen sogenannten Kopffüßlern dadurch, dass er seine Arme nicht dazu nutzt, um seine Beute festzuhalten. Er nutzt sie um, den sogenannten Meeresschnee einzuschleimen, damit er ihn verspeisen kann.

Was meint ihr zum echten Vampir Tintenfisch? Findet ihr ihn gruselig oder eher niedlich?