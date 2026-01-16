Animal Crossing: New Horizons - Switch 2-Edition hat beeindruckend schnelle Ladezeiten, bietet sonst aber nur wenig

Die Switch 2-Edition von Animal Crossing New Horizons weist deutlich schnellere Ladezeiten auf, darüber hinaus tut sich offenbar optisch nurwenig.

Linda Sprenger
16.01.2026 | 11:11 Uhr

Zum Angebot

Animal Crossing: New Horizons hat gestern nicht nur das heiß erwartete Update 3.0 mit vielen Neuerungen erhalten, sondern endlich auch eine eigene Switch 2-Editionen, die von der Hardware-Power des Nintendo-Konsolenflaggschiffs profitiert.

Mittlerweile sind erste Vergleichsvideos aufgetaucht: Die Switch 2-Edition des Inseltrips weist dabei deutlich schnellere Ladezeiten auf, viel mehr hat sich auf optischer und technischer Ebene aber nicht getan.

Animal Crossing: New Horizons - Switch 1- und Switch 2-Edition im Vergleichsvideo

Schnellere Ladezeiten: Wie das unten verlinkte Video vom YouTube-Channel ElAnalistaDeBits zeigt, lädt die Switch 2-Edition von ACNH einen Spielstand jetzt doppelt so schnell. Vom Startbildschirm bis zum Moment, in dem die Spielfigur ihr Haus verlässt, vergehen auf der Switch 2 beeindruckende 8 Sekunden und 46 Millisekunden. Auf der Switch 1 startet das Spiel erst nach etwas mehr als 17 Sekunden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Viel mehr tut sich optisch aber nicht, wie uns das Video zeigt. "Vorher vs. Vorher" kommentiert ein User beispielsweise unter dem oben eingebetteten Vergleichs-Clip.

Die Switch 2-Edition von New Horizons bietet angedockt 4K-Auflösung, wobei es sich hier laut unserem Hardware-Experten Chris Werian lediglich um hochskaliertes 4K handelt. Die Performance bleibt indes gleich, heißt: Auch die Switch 2-Edition verharrt bei 30 fps.

Video starten 12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Wer Animal Crossing: New Horizons bereits für die erste Switch besitzt, muss also nicht zwingend upgraden, es sei denn, ihr legt Wert auf fixere Ladezeiten, denn die können sich wirklich sehen lassen. Rein inhaltlich hat die Switch 2-Edition außer einem erweiterten Koop-Modus nichts Nennenswertes zu bieten.

Switch 2-Edition von Animal Crossing New Horizons: Preis und weitere Verbesserungen

  • Preis des Upgrades: Wenn ihr die Nintendo Switch 1-Version von Animal Crossing Horizons bereits besitzt und jetzt auf die Switch 2-Fassung umsteigen wollt, dann kostet euch das Upgrade 4,99 Euro.
  • Preis des Spiels: Wenn ihr euch die Nintendo Switch 2-Version von New Horizons neu kauft, müsst ihr 64,99 Euro auf den Tisch legen. Das ist zumindest die im Nintendo eShop angegebene UVP.
Mehr zu ACNH
Animal Crossing New Horizons: 55 Tipps für Neu- & Wiedereinsteiger
von Ann-Kathrin Kuhls
Animal Crossing: Käpten freischalten und wieso er nicht da ist
von Sebastian Zeitz

Zu den Verbesserungen auf technischer Ebene unterstützt die Switch 2-Edition des Inselabenteuers im Koop jetzt 12 Spieler*innen gleichzeitig. Zudem profitiert ihr von der Maussteuerung und könnt euch mit dem Megafon über ein neues Item freuen. Dieses lässt euch über das Mikrofon der Switch 2 den Namen von Inselbewohnern ausrufen, um sie zu finden.

Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Holt ihr euch die Nintendo Switch 2-Edition von ACNH oder spielt ihr sie vielleicht schon? Falls ja: Wie findet ihr das Upgrade?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Animal Crossing: New Horizons
Tipp Nintendo eShop
Animal Crossing: New Horizons
Animal Crossing: New Horizons
Amazon
Animal Crossing: New Horizons
ab 44,99 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons

Genre: Simulation

Release: 20.03.2020 (Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Animal Crossing: New Horizons - Switch 2-Edition hat beeindruckend schnelle Ladezeiten, bietet sonst aber nur wenig

vor 17 Stunden

Animal Crossing New Horizons: 55 Tipps für Neu- & Wiedereinsteiger

vor 20 Stunden

Animal Crossing: Käpten freischalten und wieso er nicht da ist

vor 20 Stunden

Animal Crossing: New Horizons 3.0 - Tulin & Mineru freischalten: Diese amiibo braucht ihr für die Zelda- und Splatoon-Bewohner

vor 21 Stunden

Animal Crossing 3.0 Hotel freischalten: So holt ihr Käptens Resort auf eure Insel und bekommt alle Features
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO: Neues Ocarina of Time-Set geleakt und das wird eine wunderbare Zeitreise in meine Kindheit

vor 33 Minuten

LEGO: Neues Ocarina of Time-Set geleakt und das wird eine wunderbare Zeitreise in meine Kindheit
Es wird nicht fertig: G.R.R. Martin gibt Update zum Game of Thrones-Buch Winds of Winter, falls er vor dessen Abschluss sterben sollte

vor einer Stunde

"Es wird nicht fertig": G.R.R. Martin gibt Update zum Game of Thrones-Buch Winds of Winter, falls er vor dessen Abschluss sterben sollte
Animal Crossing: New Horizons - Switch 2-Edition hat beeindruckend schnelle Ladezeiten, bietet sonst aber nur wenig

vor einer Stunde

Animal Crossing: New Horizons - Switch 2-Edition hat beeindruckend schnelle Ladezeiten, bietet sonst aber nur wenig
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)   5     10

vor 2 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)
mehr anzeigen