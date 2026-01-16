Animal Crossing: New Horizons - Switch 2-Edition hat beeindruckend schnelle Ladezeiten, bietet sonst aber nur wenig

Animal Crossing: New Horizons hat gestern nicht nur das heiß erwartete Update 3.0 mit vielen Neuerungen erhalten, sondern endlich auch eine eigene Switch 2-Editionen, die von der Hardware-Power des Nintendo-Konsolenflaggschiffs profitiert.



Mittlerweile sind erste Vergleichsvideos aufgetaucht: Die Switch 2-Edition des Inseltrips weist dabei deutlich schnellere Ladezeiten auf, viel mehr hat sich auf optischer und technischer Ebene aber nicht getan.

Animal Crossing: New Horizons - Switch 1- und Switch 2-Edition im Vergleichsvideo

Schnellere Ladezeiten: Wie das unten verlinkte Video vom YouTube-Channel ElAnalistaDeBits zeigt, lädt die Switch 2-Edition von ACNH einen Spielstand jetzt doppelt so schnell. Vom Startbildschirm bis zum Moment, in dem die Spielfigur ihr Haus verlässt, vergehen auf der Switch 2 beeindruckende 8 Sekunden und 46 Millisekunden. Auf der Switch 1 startet das Spiel erst nach etwas mehr als 17 Sekunden.

Viel mehr tut sich optisch aber nicht, wie uns das Video zeigt. "Vorher vs. Vorher" kommentiert ein User beispielsweise unter dem oben eingebetteten Vergleichs-Clip.

Die Switch 2-Edition von New Horizons bietet angedockt 4K-Auflösung, wobei es sich hier laut unserem Hardware-Experten Chris Werian lediglich um hochskaliertes 4K handelt. Die Performance bleibt indes gleich, heißt: Auch die Switch 2-Edition verharrt bei 30 fps.

12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Wer Animal Crossing: New Horizons bereits für die erste Switch besitzt, muss also nicht zwingend upgraden, es sei denn, ihr legt Wert auf fixere Ladezeiten, denn die können sich wirklich sehen lassen. Rein inhaltlich hat die Switch 2-Edition außer einem erweiterten Koop-Modus nichts Nennenswertes zu bieten.

Switch 2-Edition von Animal Crossing New Horizons: Preis und weitere Verbesserungen

Preis des Upgrades : Wenn ihr die Nintendo Switch 1-Version von Animal Crossing Horizons bereits besitzt und jetzt auf die Switch 2-Fassung umsteigen wollt, dann kostet euch das Upgrade 4,99 Euro .

: Wenn ihr die Nintendo Switch 1-Version von Animal Crossing Horizons bereits besitzt und jetzt auf die Switch 2-Fassung umsteigen wollt, dann kostet euch das Upgrade . Preis des Spiels: Wenn ihr euch die Nintendo Switch 2-Version von New Horizons neu kauft, müsst ihr 64,99 Euro auf den Tisch legen. Das ist zumindest die im Nintendo eShop angegebene UVP.

Zu den Verbesserungen auf technischer Ebene unterstützt die Switch 2-Edition des Inselabenteuers im Koop jetzt 12 Spieler*innen gleichzeitig. Zudem profitiert ihr von der Maussteuerung und könnt euch mit dem Megafon über ein neues Item freuen. Dieses lässt euch über das Mikrofon der Switch 2 den Namen von Inselbewohnern ausrufen, um sie zu finden.

Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Holt ihr euch die Nintendo Switch 2-Edition von ACNH oder spielt ihr sie vielleicht schon? Falls ja: Wie findet ihr das Upgrade?