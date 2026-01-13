Animal Crossing: Nintendo schenkt euch zum Launch von Update 3.0 und der Switch 2-Version jetzt wieder ein Goodie

Animal Crossing: New Horizons bekommt bald ein ziemlich großes Update. Das feiert auch Nintendo mit einem neuen Geschenk.

Eleen Reinke
13.01.2026 | 12:10 Uhr

Anlässlich des kommenden Animal Crossing-Updates gibt es wieder etwas abzustauben. Anlässlich des kommenden Animal Crossing-Updates gibt es wieder etwas abzustauben.

Animal Crossing-Fans können sich schon bald auf neue Inhalte freuen. Am 15. Januar erscheint für den aktuellen Ableger New Horizons nämlich nicht nur die Switch 2-Version, sondern auch das große Update 3.0, das für alle kostenlos zur Verfügung steht. Zur Feier verschenkt jetzt auch Nintendo ein Goodie.

So schnappt ihr euch das neue Gratis-Bild für Animal Crossing: New Horizons

Das neue Goodie gibt es ausnahmsweise mal nicht für eure Nintendo Switch oder Switch 2, sondern für euren PC, Smartphone und Co. Der offizielle X/Twitter-Kanal von Nintendo hat sich das anstehende Update nämlich zum Anlass genommen, um ein neues Hintergrundbild zu verschenken.

Übrigens, falls ihr wissen wollt, was alles in Update 3.0 für Animal Crossing: New Horizons drinsteckt, bekommt ihr im Video nicht nur die Übersicht über die neuen Inhalte, sondern auch die Switch 2-Version:

Video starten 12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Eine kleine Beschränkung gibt es bei dem Bild, ihr könnt es nämlich nicht einfach mit einem Click speichern. Stattdessen müsst ihr es über das Platinpunkte-Programm von Nintendo eintauschen. Aber keine Sorge: Ihr braucht dafür keinen einzigen Platinpunkt.

Und so sieht das Hintergrundbild dann aus:

Verfügbar ist das Bild sowohl für PC, als auch Smartphone und Tablets. Die Verfügbarkeit scheint nicht zeitlich eingeschränkt zu sein. Zur Verfügung stehen die folgenden Auflösungen:

  • Querformat: 1920x1080
  • Hochformat: 1440x2560 und 1320x2868
Animal Crossing New Horizons für Switch 2 und Update 3.0: Release, Preis und Inhalte des Upgrades und neuen Patches im Überblick
von Linda Sprenger
Der erste Bewohner von Animal Crossing heißt Jens und er war bisher in jedem Spiel dabei
von Maximilian Franke
Als Animal Crossing-Fans könnt ihr eurer iPhone jetzt kostenlos in ein schickes Nookphone verwandeln - so geht's!
von Jonas Herrmann

So schnappt ihr euch das Hintergrundbild für Animal Crossing

Um euch das Hintergrundbild herunterzuladen, müsst ihr zuerst einmal auf die offizielle Belohnungsseite von Nintendo gehen. Hier tauscht ihr normalerweise auch verdiente Platinpunkte gegen diverse Goodies ein.

In diesem Falle ist das Hintergrundbild allerdings komplett kostenlos, da es nämlich einen Preis von null Platinpunkten hat. Ihr müsst euch hier also lediglich mit eurem Nintendo-Account anmelden (beziehungsweise einen neuen Account erstellen, wenn ihr noch keinen habt) und könnt die Belohnung dann einfach abholen. Danach könnt ihr das Bild in allen verfügbaren Auflösungen herunterladen.

Was sagt ihr zu dem neuen Animal Crossing-Bild, yay oder doch eher nay?

