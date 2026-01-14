Animal Crossing-Update 3.0 + Switch 2 Edition: Uhrzeit und Patch Notes zu New Horizons im Live-Ticker

Das kostenlose Update 3.0 für Animal Crossing: New Horizons steht vor der Tür und hat auch gleich das kostenpflichtige Upgrade für die Nintendo Switch 2 im Gepäck. Der Patch erscheint voraussichtlich in der heutigen Nacht zum 15. Januar 2026. Wir begleiten den Start mit einem Live-Ticker und informieren euch, sobald es neue Infos rund um den Launch gibt.

Animal Crossing 3.0: Der Live-Ticker zum Launch

09:16 Uhr Wann kommt das Update? Eine offizielle Release-Zeit gibt es noch nicht, allerdings dürften beide Updates erfahrungsgemäß in der kommenden Nacht gegen 2 Uhr deutscher Zeit erscheinen – zumindest wenn sich Nintendo an vergangene Muster hält. Bis dahin könnt ihr euch zwei kostenlose Hintergründe sichern, die Nintendo aktuell für 0 Platinpunkte verteilt, falls ihr sie noch nicht gesehen habt.

12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Was steckt in Patch 3.0 und der Switch 2 Edition?

Update 3.0 ist ein kostenloser Patch, der sowohl für die Switch 1, als auch für die Switch 2 zur Verfügung steht. Auch ohne die neue Konsole profitiert ihr also von vielen neuen Funktionen, die ihr euch herunterladen könnt.

ein neues Hotel, das ihr für Gäste herrichten könnt

neue Items und Möbel

Resetti kehrt zurück und lässt euch eure Insel aufräumen

Serenadas neue Traumwelten (nur mit Nintendo Switch Online)

Lager-Erweiterung für bis zu 9.000 Items

neue Kollaborationen mit LEGO, Zelda, Splatoon und Nintendo Retro-Konsolen

Die Verbesserungen des Switch 2-Upgrades

verbesserte Grafik-Details

4K-Auflösung

Maus-Steuerung mit Joy-Con 2

"Megafon": Ihr könnt über das Mikro der Konsole nach Bewohnern rufen, um sie zu finden

Koop für bis zu 12 Leute

GameChat-Unterstützung

Kostenpflichtig: Während der Patch auf Update 3.0 kostenlos ist, müsst ihr für das Switch 2-Upgrade 4,99 Euro bezahlen. Wenn ihr Animal Crossing: New Horizons in der Switch 2-Edition komplett neu aus dem eShop kauft, kostet es 64,99 Euro.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Update 3.0 und upgraded ihr euer Animal Crossing auf die Switch 2-Version?