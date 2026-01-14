Live

Animal Crossing-Update 3.0 & Switch 2 Edition: Uhrzeit und Patch Notes zu New Horizons im Live-Ticker

Wir begleiten den Launch von Animal Crossing New Horizons 3.0 mit einem Live-Ticker.

Maximilian Franke
14.01.2026 | 09:16 Uhr

Das kostenlose Update 3.0 für Animal Crossing: New Horizons steht vor der Tür und hat auch gleich das kostenpflichtige Upgrade für die Nintendo Switch 2 im Gepäck. Der Patch erscheint voraussichtlich in der heutigen Nacht zum 15. Januar 2026. Wir begleiten den Start mit einem Live-Ticker und informieren euch, sobald es neue Infos rund um den Launch gibt.

Animal Crossing 3.0: Der Live-Ticker zum Launch

Mittwoch, 14.01.2026

09:16 Uhr

Wann kommt das Update? Eine offizielle Release-Zeit gibt es noch nicht, allerdings dürften beide Updates erfahrungsgemäß in der kommenden Nacht gegen 2 Uhr deutscher Zeit erscheinen – zumindest wenn sich Nintendo an vergangene Muster hält.

Bis dahin könnt ihr euch zwei kostenlose Hintergründe sichern, die Nintendo aktuell für 0 Platinpunkte verteilt, falls ihr sie noch nicht gesehen habt.

Video starten 12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Was steckt in Patch 3.0 und der Switch 2 Edition?

Update 3.0 ist ein kostenloser Patch, der sowohl für die Switch 1, als auch für die Switch 2 zur Verfügung steht. Auch ohne die neue Konsole profitiert ihr also von vielen neuen Funktionen, die ihr euch herunterladen könnt.

Die Inhalte von Update 3.0:

  • ein neues Hotel, das ihr für Gäste herrichten könnt
  • neue Items und Möbel
  • Resetti kehrt zurück und lässt euch eure Insel aufräumen
  • Serenadas neue Traumwelten (nur mit Nintendo Switch Online)
  • Lager-Erweiterung für bis zu 9.000 Items
  • neue Kollaborationen mit LEGO, Zelda, Splatoon und Nintendo Retro-Konsolen
Animal Crossing New Horizons für Switch 2 und Update 3.0: Release, Preis und Inhalte des Upgrades und neuen Patches im Überblick
von Linda Sprenger
Animal Crossing New Horizons für Switch 2 und Update 3.0: Release, Preis und Inhalte des Upgrades und neuen Patches im Überblick

Die Verbesserungen des Switch 2-Upgrades

  • verbesserte Grafik-Details
  • 4K-Auflösung
  • Maus-Steuerung mit Joy-Con 2
  • "Megafon": Ihr könnt über das Mikro der Konsole nach Bewohnern rufen, um sie zu finden
  • Koop für bis zu 12 Leute
  • GameChat-Unterstützung

Kostenpflichtig: Während der Patch auf Update 3.0 kostenlos ist, müsst ihr für das Switch 2-Upgrade 4,99 Euro bezahlen. Wenn ihr Animal Crossing: New Horizons in der Switch 2-Edition komplett neu aus dem eShop kauft, kostet es 64,99 Euro.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Update 3.0 und upgraded ihr euer Animal Crossing auf die Switch 2-Version?

