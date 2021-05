Animal Crossing und der Rollkäse: Die verrückte Geschichte hinter dem saisonalen Item

In Animal Crossing: New Horizons können sich Fans aktuell den Double-Gloucester-Käse als saisonales Item für 1.200 Sternis sichern. Mit dem Item soll das britische Käserollen gefeiert werden, das wohl zu den eher kurioseren Festen zählt.

Briten sind hinter dem Käse her

Bis wann kann ich mir den Käse noch sichern? Der Double-Gloucester-Käse wird noch bis zum 31. Mai bei Nook Shopping zur Verfügung stehen. Auf Twitter erinnert uns Melinda daran, sich das Item zu schnappen, bevor es aus dem Sortiment verschwindet:

Was ist das britische Käserollen? Das saisonale Item ist eine Anspielung auf das verrückte The Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake-Event, das jedes Jahr in England stattfindet. Dabei wird der berühmte Double Gloucester-Käselaib einen Hügel heruntergerollt und Hunderte von Personen versuchen, den Käse zu fangen.

Das Verrückte: Der Käse ist viel schneller als die Menschenmenge und kann dementsprechend nicht eingeholt werden. Somit wird der erste Platz darüber ermittelt, wer zuerst ins Ziel gelangt.

Weitere Events sind geplant

Aktuell findet parallel der Internationale Museumstag mit seiner berüchtigten Stempeljagd statt. Dieser endet genau wie das britische Käserollen am 31. Mai. Im Anschluss beginnt die Hochzeitssaison, bei der ihr Björn und Rosina eine schöne Hochzeitserinnerung bereiten müsst. Hierfür habt ihr bis zum 30. Juni Zeit.

Weitere saisonale Items kommen

Nach dem britischen Käserollen wird vom 1. bis zum 30. Juni der Vatertag in Animal Crossing: New Horizons mit saisonalen Items gefeiert. Parallel könnt ihr im gleichen Zeitraum weitere saisonale Items zur Hochzeitssaison erwerben. Haltet also schon einmal euren Sterni-Geldbeutel bereit!

