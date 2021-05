Animal Crossing x Resident Evil 8: So sieht es aus, wenn Lady Dimitrescu die Insel unsicher macht

Animal Crossing: New Horizons und Resident Evil: Village passen auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen. Umso erstaunlicher ist es, wie gut Reddit-Nutzer masabow1018 die Stimmung aus dem Horror-Spiel in Nintendos Lebenssimulation überträgt. Zwar sind die Charaktere eher knuffig als gruselig, aber die Ähnlichkeiten sind unverkennbar.

Resident Evil in Animal Crossing

Auf dem ersten Bild seht ihr das Layout der Resi-Insel. Die anderen Screenshots zeigen je einen der Lords. Heisenberg, mit seinem Hammer und seinen tödlichen Maschinen, Donna Beneviento, die Puppenspielerin und natürlich Lady Dimitrescu, die ein wenig kleiner ist als in Resident Evil: Village, aber nicht minder schick.

Fans sind kreativ: Animal Crossing bietet deutlich mehr Möglichkeiten, die Spielwelt anzupassen als ältere Teile der Serie. Kein Wunder also, treiben die vielen Optionen Spieler:innen zu kreativen Höchstleistungen an. Zum Beispiel könnt ihr eure Insel in ein Rollenspiel verwandeln. Oder ihr nutzt die neuen Designs für Regenschirme, um durch optische Illusionen Kästen, Hundehütten oder einen Gamecube zu erzeugen. Sogar eine eigene Rainbow Road aus Mario Kart könnt ihr erstellen.

Baby-Chris ist das schlimmste Monster

Viele Fans haben momentan mit Resident Evil: Village ihren Spaß. Die bisher absurdeste Kreation dürfte ein Mod sein, der entweder Chris in ein Riesenbaby verwandelt, oder der kleinen Rose den Kopf von Chris Redfield aufsetzt. Es stellt sich nur die Frage, welche der beiden Versionen gruseliger ist. Aber definitiv ist beides schlimmer als jede noch so kranke Mutation im Spiel selbst.

Wie gefällt euch Resident Evil in Animal Crossing?