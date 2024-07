Animal Crossing-Fan spielt mit ollem Third Party-Controller, der sich dank Spezialknopf als echte Crafting-Wunderwaffe herausstellt

Hier seht ihr den Funlab Switch Controller beziehungsweise Joy-Con-Ersatz im leuchtenden Pokémon-Look.

Manchmal sind es nicht die teuren Original-Produkte, die am meisten Freude bringen, sondern die günstigeren Alternativen. Wie in diesem Fall: Ein Animal Crossing New Horizons-Fan hat sich einen Third Party-Controller für die Switch gegönnt, der im Dunkeln leuchten kann, wenn ihr die LEDs aktiviert. Doch damit noch nicht genug, denn das Teil hat auch noch eine sogenannte Turbo-Funktion.

Mit der lassen sich Knöpfe automatisch ganz oft hintereinander drücken, was gerade beim Crafting in Animal Crossing ein absoluter Segen sein kann.

Third Party-Controller mit Turbo-Knopf macht das Crafting in Animal Crossing so viel einfacher

Darum geht's: In Animal Crossing New Horizons gibt es kein Bulk Crafting, ihr könnt also immer nur einen Gegenstand auf einmal herstellen (mit ganz wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel bei Zäunen). Das kann schon mal ganz schön nerven. Da kommt diese Controller-Funktion wirklich sehr gelegen:

"Ich habe mir einen Offbrand-Controller mit 'Turbo'-Feature geholt (drückt automatisch einen ausgewählten Knopf) und heiliger Bimbam, das ist ein Crafting-Gamechanger!!!"

Wie ihr hier seht, könnt ihr den Controller also einfach hinlegen und euch irgendetwas anderem widmen, während im Spiel fröhlich vor sich hin gecraftet wird.

Das eignet sich perfekt, um zum Beispiel 100 Fischköder herzustellen, nach Meereslebewesen zu tauchen, sich in Sternschnuppen-Nächten richtig viel zu wünschen oder dafür zu sorgen, dass man bei jedem Stein wirklich acht Treffer schafft.

Die Reaktionen sind begeistert: Eigentlich ist eine Turbo-Funktion bei solchen Drittanbieter-Controllern gar nicht so eine Ausnahme-Erscheinung, aber man muss natürlich erst einmal auf die Idee kommen, die Funktion für solche Quality of Life-Verbesserungen zu nutzen. Dementsprechend freuen sich auch viele Animal Crossing-Fans in den Kommentaren unter dem Video und tauschen ihre Tipps aus.

Was ist das für ein Controller?

Die Frage nach dem Gamepad kommt natürlich auch auf. Dabei handelt es sich um den FUNLAB-Joy-Con-Ersatz mit leuchtender Pokémon-Verzierung. Den gibt es zum Beispiel hier auf der offiziellen Seite des Herstellers und er existiert auch noch in einer Pro-Controller-Version für die Nintendo Switch.

Wer den Controller lieber in einem anderen Look haben will, kommt ebenfalls auf die Kosten. Das leuchtende, kabellose Joypad für die Switch gibt es auch noch in drei anderen Farben und Designs. Ausgeschaltet sehen die Controller schlicht und schwarz aus, das Leuchten lässt sich außerdem auch noch anpassen.

Aber selbstverständlich gibt es da draußen auch noch unzählige andere inoffizielle Switch-Controller, die mit einer Turbo-Funktion für ihre Knöpfe ausgestattet sind.

Wie findet ihr solche Controller mit Turbo-Funktion und was war die bisher beste Einsatzmöglichkeit, die ihr dafür gefunden habt?