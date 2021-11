Animal Crossing New Horizons: Verordnung löst Blumen-Apokalypse aus

Animal Crossing New Horizons erstrahlt seit Update 2.0 in neuem Glanz. Ganz Animal Crossing? Nein, einige unbeugsame Inselbewohner*innen haben eine Verordnung erlassen. Die sollte eigentlich für mehr Sauberkeit, Zucht und Ordnung sorgen, geht zum Teil aber ordentlich nach hinten los. Ihr versteht nur Bahnhof? Keine Sorge: Es geht um die Verordnung, die eure Inselmitbewohner*innen häufiger Blumen gießen lässt. Was dafür sorgen kann, dass eure Insel von einer regelrechten Blumenplage heimgesucht wird, die ihr kaum noch in den Griff kriegen könnt.

Animal Crossing: New Horizons-Fans leiden dank Verordnung unter Blumenplage

Darum geht's: Animal Crossing New Horizons hat nicht nur einen neuen, umfangreichen DLC namens Happy Home Paradise bekommen, sondern auch ein kostenloses Update 2.0. Beides gemeinsam führt unzählige Neuerungen ein, wie zum Beispiel die Möglichkeit, jetzt auch Verordnungen zu erlassen.



Die sorgen zum Beispiel dafür, dass auf der Insel andere Regeln gelten, ihr mehr Geld verdienen könnt oder die Inselbewohner*innen zu echten Nachteulen werden. Alle Infos zu den Verordnungen findet ihr hier:

Was ist die Sauberkeits-Verordnung? Eine dieser Verordnungen heißt Sauberkeitsverordnung und soll eigentlich, wie der Name schon sagt, für mehr Sauberkeit auf eurer Insel sorgen. Der Plan lautet, dass das dadurch erreicht werden soll, dass die Bewohner*innen beim Unkrautjäten, Müllsammeln und Blumengießen helfen.

Verordnung geht nach hinten los: In der Theorie klingt das zwar ganz cool, praktisch entpuppt sich die Verordnung gerade allerdings bei vielen Animal Crossig-Fans als echter Alptraum. Vor allem der Punkt mit dem Blumengießen. Das wird von den Insulaner*innen nämlich derart exzessiv betrieben, dass sich die Blumen als regelrechte Plage über die gesamte Insel ausbreiten.

Das kann dann solche Ausmaße annehmen wie hier:

Viele Animal Crossing-Fans warnen jetzt sogar im Netz davor, die Verordnung zu erlassen.

Manche Spieler*innen posten sogar schon Hilferufe.

Andere retten sich in amüsante Memes:

Woran liegt's? Blumen breiten sich dank der stärkeren Bewässerung wahnsinnig schnell aus. Sie lassen sich aber vor allem auch schlecht wieder eindämmen. Ihr braucht eine Schaufel, um sie auszugraben, und diese Schaufel kann dabei natürlich kaputt gehen. Blumen lassen sich zu allem Unglück auch nicht im Inventar stapeln, selbst wenn sie dieselbe Sorte und Farbe haben. Noch schlimmer ist nur, sie aus Versehen zu pflücken, weil ihr dann sogar mehrere Einzelteile bekommt.

Was kann ich dagegen tun? Nichts, außer die Blumen in schweißtreibender Kleinstarbeit einzeln auszubuddeln. Zumindest, wenn es schon zu spät ist und ihr die Verordnung bereits erlassen habt. Ansonsten habt ihr im Voraus selbstverständlich immer die Möglichkeit, einfach eine andere oder gar keine Verordnung zu erlassen. Angesichts des hier ersichtlichen Unheils solltet ihr euch also besser gut überlegen, ob ihr wirklich die Sauberkeits-Verordnung erlassen wollt.

Habt ihr schon ähnliche Probleme mit Blumen in Animal Crossing gehabt? Wie geht ihr damit um beziehungsweise dagegen vor?