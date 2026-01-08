Animal Crossing-Fans wollen seit Jahren ein Feature, das ihnen das Leben massiv erleichtern würde - aber auch Update 3.0 ignoriert diesen Wunsch offenbar komplett

Warum gibt es eigentlich keine Haltbarkeitsanzeige bei Animal Crossing? Muss man die bei Tom Nook seperat kaufen?

Wart ihr auch schon einmal in Animal Crossing: New Horizons auf fremden Inseln unterwegs und als ihr endlich die gesuchten Ressourcen gefunden habt, zerbricht ausgerechnet beim ersten Hieb eure Axt? Dann geht es euch wie vielen anderen Spieler*innen, die sich aktuell dieselbe Frage stellen: Warum gibt es eigentlich keine Haltbarkeitsanzeige?

Ein kleiner Balken würde reichen

Auf r/AnimalCrossing macht gerade ein Screenshot von SamTheMarioMaster2 die Runde, in dem ein kleines, aber wirkungsvolles Detail ergänzt wurde: ein schmaler Balken, der anzeigt, ob die Schaufel noch zehn Schläge durchhält – oder beim nächsten Stein zerbricht.

"Wenn das Spiel tatsächlich anzeigen würde, wie lange Werkzeuge noch halten, wäre das großartig – dann müsste man keine Schläge mehr verschwenden, vor allem wenn man gerade weit weg von einer Werkbank oder Nooks Laden arbeitet."

Das UI-Design wirkt dabei so stimmig, als hätte es schon immer zum Spiel gehört. Entsprechend fragen sich viele Fans: Warum ist Nintendo nicht längst selbst auf diese Idee gekommen?

Eine Mechanik, die niemand braucht

Interessant ist dabei, dass frühere Teile zumindest Ansätze dafür hatten. Einige Spieler erinnern daran, dass Animal Crossing: New Leaf sichtbare Risse an Werkzeugen zeigte, wenn sie kurz vor dem Bruch standen. Andere gehen noch weiter und stellen die Mechanik grundsätzlich infrage:

"Noch besser wäre: Werkzeuge sollten gar nicht kaputtgehen. Das ist einfach keine spaßige Spielmechanik, ständig neue kaufen oder herstellen zu müssen."

"Goldene Werkzeuge sollten wirklich nicht kaputtgehen. Ich fliege inzwischen einfach auf Treasure Islands und decke mich ein, weil diese Mechanik so nervig und komplett aus der Zeit gefallen ist."

Eigentlich wäre so ein kleines Quality-of-Life-Feature perfekt für das kommende Update 3.0 gewesen, das mit neuen Inhalten wie dem Hotel, mehr Lagerplatz, neuen Items, Traumwelten und der Rückkehr von Resetti aufwartet. Anpassungen an der Benutzeroberfläche sucht man bislang jedoch vergeblich.

Das kostenlose Update 3.0 erscheint am 15. Januar 2026 für Nintendo Switch 1 und Switch 2.

Sollten Werkzeuge überhaupt noch kaputtgehen – oder nervt euch diese Mechanik inzwischen einfach nur noch?