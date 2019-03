Anthem sieht zwar grandios aus und kann streckenweise auch viel Spaß machen, krankt aber an mehreren Problemen. Manche dieser Schwierigkeiten lassen sich allerdings vergleichsweise einfach und schnell ausbügeln, wie Anthem-Entwickler BioWare aktuell beweist. Die Fans danken es den Machern des Loot-Shooters: Sie loben BioWare für die schnellen Reaktionen und die generelle Community-Arbeit.

Anthem legt laut vielen Reviews zwar keine komplette Bruchlandung hin, bleibt aber hinter den Erwartungen der meisten Fans und Kritiker zurück.

Auch wir haben nicht nur in unserem Test geschrieben, wo dringend nachgebessert werden muss:

Seit dem Release von Anthem scheint BioWare aber wirklich mit Hochdruck daran zu arbeiten, die größten technischen Probleme und Bugs auszumerzen. Mittlerweile sind Update 1.04 und ein großer Loot-Patch veröffentlicht worden.

Gleichzeitig gilt es, auf das Feedback der Community einzugehen und die geplanten neuen Inhalte auf den Weg zu bringen. Die könnten das repetitive Missions-Design und fehlende Endgame-Aktivitäten ausbügeln.

BioWare leistet offenbar ganze Arbeit. Im Netz finden sich zwar viele Beschwerden über Bugs und ähnliches, aber mittlerweile eben auch sehr viele äußerst positive Stimmen von Anthem-Spielern. Die freuen sich besonders über BioWares schnelle Reaktion in allen Bereichen.

Was BioWare anscheinend richtig macht:

Bugfixes: Reddit-Nutzer Macrologus lobt zuallererst, wie schnell sich BioWare um technische Probleme und Bugs kümmert. Die meisten der größten Bugs seien innerhalb von ein bis zwei Tagen beseitigt worden.

Kommunikation: BioWare suche aktiv die Community auf und beantworte zum Beispiel Fragen auf Social Media-Kanälen, diskutiere Gameplay-Mechaniken und gehe vor allem auch auf das Feedback der Community ein.

Updates: BioWare sei besonders schnell darin, einige Unzulänglichkeiten von Anthem offen anzusprechen und sich um sie zu kümmern. Als Beispiel nennt Macrologus die Änderungen am Loot-System oder die an den Belohnungen für Aktivitäten, die nur wenige Tage nach Launch des Spiels erfolgt sind.

Viele Fans vergleichen BioWares Art und Weise, auf die Belange der Community einzugehen und Änderungen zu implementieren mit der Arbeit anderer Entwickler und deren Spielen.

Der allgemeine Tenor: Destiny-Entwickler Bungie habe zum Beispiel sehr viel länger gebraucht, um manche Fehler zu beheben. Einiges liege immer noch im Argen und teilweise sei Community-Feedback überhaupt nicht angenommen worden.

Reddit-Nutzer darkm0d schreibt zum Beispiel über Destiny 2-Entwickler Bungie:

"Sie haben sechs Monate gebraucht, um Probleme zu lösen, die BioWare in unter einer Woche gelöst hat. Äpfel mit Orangen vielleicht, aber Bungie wird nie so schnell oder so empfänglich sein."