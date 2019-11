Anthem 2.0. - Bioware soll Spiel aktuell komplett überarbeiten

Anthem ist tot. Dieser Eindruck entsteht zumindest, wenn man die Geschichte des Spiels seit Release und die jüngsten Meldungen rund um Biowares GaaS-Shooter verfolgt. Laut Kotaku-Redakteur Jason Schreier ist jedoch genau das Gegenteil der Fall.

Schreier bezieht sich in seinem Artikel auf drei Quellen, die in die zukünftigen Pläne rund um das Spiel eingeweiht sind. Die Rede ist hier von "Anthem 2.0." oder "Anthem Next".

Form der Veröffentlichung: Unklar ist jedoch, auf welche Art und Weise die neuen Inhalte den Weg ins Spiel finden. Angesprochen werden in Schreiers Artikel drei Möglichkeiten:

Sollte Bioware Anthem 2.0 als neues Spiel auf den Markt bringen, sei es jedoch unwahrscheinlich, dass Besitzer des Third-Person-Shooters den Vollpreis zahlen müssen.

